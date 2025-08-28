‘İlaç gideri sürekli artıyor’

Ömer KADİROĞLU

KKTC’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, sivrisinek ve böcek sorunlarının günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini anlattı. Lefkoşa’nın Göçmenköy, Kızılay, Kermiya, Marmara bölgeleri ve Gönyeli’de yaşayan halk, marketlerden temin ettikleri ilaçlarla kendi yöntemleriyle mücadele ediyor; ancak fiyatların yüksek olmasından şikayet ediyor. Böcekle mücadelede kullanılan ilaçların en ucuzunun 95 lira olduğunu söyleyen vatandaşlar, fiyatların 412 liraya kadar çıktığını ifade etti. Vatandaşlar, market fiyatlarının sürekli artması nedeniyle böcek ve sivrisineklerle başa çıkmanın giderek zorlaştığını belirtti.

Ne dediler…?

Hamiyet Düzgen

“Göçmenköy bölgesinde yaşıyorum. Bölgemizde çok fazla sivrisinek yok ama küpdüşen var. Sürekli olarak marketlerden aldığım ilaçlarla ilaçlama yapıyorum. Elektrikli tablet alıyorum, sprey ilaç alıyorum ve onlarla mücadele etmeye çalışıyorum. Bir de gece yatacağımda lavanta kolonyası sürüyorum çünkü küpdüşenler lavanta kokusuna gelmiyor. Sinekler ve böceklerle mücadelede kullandığımız ilaçların fiyatları bayağı yüksek ve buna ayrıca her gün artan fiyatlarla ilgili yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor.”

Adile Yenal

“Kızılay bölgesinde kalıyorum. Şu an sivrisinek sorunu yok, ancak böcek sorunu çok. Kendimiz marketlerden aldığımız ilaçlarla böceklerle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede kullandığımız ilaçlar çok pahalı ve diğer tüm ürünlerde olduğu gibi bu noktada da aile bütçemiz olumsuz etkileniyor.”

Hasan Tonyalı

“Kaldığım Kermiya bölgesinde sivrisineklerle benim başım dertte. Rüzgar kesilir kesilmez hemen saldırmaya başlıyorlar. Sivrisinekler saldırmaya başlayınca üst kata çıkıp klimayı açıp yatıyorum. Sivrisinekler için değil, ancak böcekler için ilaç alıp kendimizce mücadele etmeye çalışıyoruz.”

Sultan Karataç

“Yaşadığım bölgede evimi sürekli olarak yatmadan önce ilaçladığım için ev içerisinde bir sorun yaşamıyorum. İlaçları marketten alıp kullanıyoruz. Bu hayat şartlarında ona da ayrıca para veriyoruz. Ülkeyi yönetenlerin öyle bir gailesi yok, diye umursamıyorlar. Belediye zaman zaman gelip hamam böcekleri için ilaçlama yapıyor, ancak onun dışında bir şey yok.”

Muazzez Beyaz

“Marmara bölgesinde kalıyorum ve dere yatağına yakın olduğumuz için sivrisineklerle çok sıkıntı yaşıyoruz. Mecburen kapalı oturuyoruz ve sürekli olarak elektrikli sinek ilaçları yanıyor. İlaç paraları çok yüksek ve bizleri zorluyor. Beklentimiz su birikintilerinin sürekli olarak ilaçlanması ve çok yüksek olan market fiyatlarının denetlenmesidir.”

Hüseyin Yenal

“Sıcaklardan mı neredendir bilmiyorum, bu sene çok fazla sivrisinek yok. Olduğu zamanlarda da marketlerden aldığımız ilaçlarla ev içerisinde ilaçlama yapıyoruz, yoksa başka türlü uyuyamayız. Her markette farklı farklı fiyatlar uygulanıyor. Her market keyfine göre fiyat belirliyor. Asgari ücrete zam yapıldı, halk maaşını almadan market fiyatları uçtu. Bu ülkeyi artık, Reşat Bey’in dediği gibi bir adam çıkarsa, yeni biri ve parti kurar; o zaman düzelir.”

Meryem Kolozali

“Gönyeli bölgesinde kalıyorum, ancak çok fazla sivrisinek sorunu yaşamıyoruz. Böcek veya sivrisinek olduğu zaman belediyeyi arıyoruz, gelip hemen ilaçla müdahale ediyorlar. Marketlerden de ilaç alıyorum ve onlarla da sivrisinek veya böceklerle mücadele ediyorum. Hiç kontrol olmadığı için her şeyde olduğu gibi sinek ve böcek ilaçlarının da fiyatları çok uçuk. Mecburen ucuz olanı arıyoruz ve öyle alıyoruz.”

Muazzez Tonyalı

“Kermiya bölgesinde yaşıyorum. Sivrisinek çok olmasa da hamam böceği ve karıncalar çok var. Böcek ve karıncalarla ayrıca sineklerle mücadele, aslında belediyelerin işi olsa da pek ilgilendikleri söylenemez. Ben de kızıma zirai levazımdan ilaç aldırtıp kendim ilaçlıyorum.”

Bazı haşere ürünlerinin fiyatı

Raid elektro likit sinek kovucu: 412 TL

Raid elektrikli ısıtıcı tableti: 349 TL

Flutex elektro likit set: 289 TL

Raid böcek dondurucu: 245 TL

Detan mat cihazı: 244.90 TL

Flutex hamam böceği yemi: 200 TL

Detan sinek ilacı: 199 TL

Detan mat tablet: 190 TL

Flutex sinek ilacı: 175 TL

Flutex elektrikli makine tableti: 175 TL

Flutex karınca yemi: 95 TL