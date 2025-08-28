Besim Tibuk da ilgiyle izledi

Alsancak bölgesindeki Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otelleri kumsalında yumurtlayan bir deniz kaplumbağasının yavruları, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde güvenli bir şekilde yuvadan çıkarak denizle buluştu. Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk da yavru deniz kaplumbağalarının denizle buluşmasını ilgiyle izledi.

Deniz kaplumbağalarının neslinin devamlılığı için yaptığı koruma ve izleme çalışmalarıyla tanınan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, anlamlı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Haziran ayında kumsala bırakılan yumurtalar, merkezin aldığı önlemlerle korunarak yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşması sağlandı.

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Merkez yetkilileri ve Merit Otellerinin temsilcileri, yavruların yaşama ilk adımlarını attığı anları heyecan ve mutlulukla izledi.

Yavru deniz kaplumbağalarının Merit kumsalında denizle buluşması, hem doğa tutkunları hem de koruma ekipleri tarafından sevinçle karşılandı ve KKTC’de deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yavru kaplumbağaları güvenle denize ulaştırdık

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ve Biyolog Silem Sargın Kara, yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağlamanın mutluluğunu dile getirdi. Kara, “Dişi bir deniz kaplumbağasının yumurtalarını kumsalımıza bırakması büyük heyecan yarattı. Ancak fırtınaya bağlı yüksek dalgaların yuvaya ulaşma riski nedeniyle, yumurtaları merkezimize taşıyarak yapay kuluçkalığa aldık. Burada, sıcaklık, gölgelenme ve nem gibi doğal ortama en yakın koşulları sağlayarak kuluçka sürecini güvenle yürüttük” dedi.

Su baskınlarına karşı yuva taşımak etkili bir koruma yöntemi

Sargın Kara, denize yakın yuvaların kumsal içinde daha güvenli alanlara taşınmasının sık kullanılan bir koruma yöntemi olduğunu belirterek, bu işlemin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kuluçka sürecinin sıcaklığa bağlı olarak 45-60 gün sürdüğünü aktaran Kara, “Merkezimize taşıdığımız 78 yumurtadan 45’i kuluçka sürecini başarıyla tamamladı ve yavruların yüzde 57’si yumurtadan çıktı” dedi.

Sargın Kara, deniz kaplumbağalarının neslinin tehlike altında olduğuna ve üreme süreçlerinin son derece hassas olduğuna işaret ederek, “Yumurtadan çıkan her yavru, yaşam mücadelesindeki en kritik ilk adımı atıyor. Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi olarak yavru kaplumbağaları güvenle denize ulaştırmak, doğal yaşamın korunması açısından önemli ve gurur verici bir çalışmayı başarıyla tamamladığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

