Cezalar etkisiz

Trafik ekipleri tarafından önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 284 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 367 sürücüye ceza yazılırken, 26 araç trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre, hız sınırını aşan 188 sürücü rapor edildi. Diğer cezalara bakıldığında 11 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 1 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 4 sürücünün sigortasız araç kullandığı belirlendi. Ayrıca 5 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanırken, 29 sürücü emniyet kemeri takmadı, bir araç muayenesizdi ve 16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanıyordu.

Trafik ışıklarına uymayan bir sürücü, trafik levha ve işaretlerine uymayan 6 sürücü, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanan bir kişi ve aracın ışık kurallarını ihlal eden 3 sürücü de tespit edildi. Denetimlerde ayrıca 101 sürücüye diğer trafik ihlallerinden ceza uygulandı.

Polis yetkilileri, denetimlerin özellikle sürat, alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri ihlallerine odaklandığını belirterek, sürücülerden trafik kurallarına riayet etmelerini istedi. Yetkililer, bu tür denetimlerin kazaların önlenmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

