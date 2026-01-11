Halk ikiye bölündü

Ömer KADİROĞLU

Kamu çalışanlarına ve emeklilere yüzde 21.66 oranında maaş artışı yapılırken, asgari ücretin 6 aylık bir süre için yüzde 18.39 oranında artırılması vatandaşlardan tepki gördü. Asgari ücretin net 52 bin 738 liraya yükselmiş olmasına karşın, Kuzey Kıbrıs’ta bu parayla geçinmenin zor olduğunu belirten vatandaşlar, hükümetin yeni bir değerlendirme yapmasını istedi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “ikide bir asgari ücreti artırmak yerine pahalılığı önlesinler halk daha muylu olacak” diyerek, her maaş artışı öncesinde fiyatların daha da arttığını ve eve giren ürün sayısının azaldığını belirtti.

Ne dediler…?

Özcan Kuşi

“Yeni asgari ücret 52 bin 738 TL oldu, bu rakam çok azdır. Daha yüksek bir artış yapılabilirdi. Bu rakamla geçinebilmek ne yazık ki mümkün değildir. Kamu çalışanlarına ve emekliye yüzde 21.66, asgari ücretliye ise yüzde 18.39 oranında verilen artış da adaletli değildir. Bu artışın eşit yapılması gerekiyordu. Hükümetin bunu yeniden değerlendirmesi gerekiyor.”

Aytaç Sümbül

“Yeni asgari ücret kimseyi memnun etmedi. Asgari ücrete yapılacak itirazı bekliyoruz. Biz dilenci değiliz, işçiyiz ve emek sarf ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emekliye yüzde 21.66, asgari ücretliye ise yüzde 18.39 oranında artış verildi. Bu adaletli bir yaklaşım değildir. Çok fazla giderlerimiz var ve bunun karşılığını almak istiyoruz. Kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasında ayrım yapılarak artış yapılmamalıydı. Önemli olan pahalılığın önlenmesidir. Maaşlar artmadan fiyatlar artıyor.”

Kemal Şah

“Yeni asgari ücret 52 bin 738 lira oldu ancak bu rakam geçinebilmek için iyi yeterli değil. Günümüz şartlarında asgari ücret konuşulmaya başladığı günden itibaren her şeye zam yapılmaya başlandı ve hala bu zamlar devam ediyor. Diğer yandan kamu çalışanlarına ve emekliye yüzde 21.66, asgari ücretliye ise yüzde 18.39 oranında artış yapılması adaletli bir durum değildir. Asgari ücrete daha fazla yapılması gerekiyordu. Bu yapılan artış kimseyi memnun etmedi.”

Mehmet Babahan

“Asgari ücret 52 bin 738 lira oldu, bu rakam çok düşüktür. Asgari ücretin artışından ziyade piyasadaki fiyat artışlarını yetkililerin kontrol altına alması gerekiyor. Biz daha artışlı asgari ücreti almadan tüm ürünlere zam yapılıyor ve yapılan artışın iki veya üç katı cebimizden çıkıyor. Piyasayı denetleyen yok. Halkı düşünen yok. Kamu çalışanlarına ve emekliye yüzde 21.66, asgari ücretliye ise yüzde 18.39 oranında artış yapıldı. Hayat pahalılığını yüzde 21 civarında açıklanırken asgari ücrete yapılan yüzde 18’lik artış kabul edilir değildir. Ayrıca memura başka özel sektöre başka muamele de kabul edilir değildir. Asgari ücretli de memur da marketteki ürünleri aynı fiyata alıyorken böyle adaletsiz bir artış oranı doğru olmadı. Burada yüzde 21.66 asgari ücretliye yüzde 16.39 da memura yapılmalıydı.”

Zehra Sönmezana

“Yeni asgari ücret ile geçinebilmek özellikle kira ödeyenler için çok zor bir rakamdır. Bu rakam ile kem giderleri karşılama hem de mutfak masraflarını karşılamak mümkün değildir. Kamu çalışanlarına ve emekliye yüzde 21.66, asgari ücretliye ise yüzde 18.39 oranında artış haksızlıktır. Asgari ücretliye çok az bir artış yapıldı. Geçim çok zor iken memura yüksek asgari ücretliye düşük artış adil değildir. Asgari ücretliye daha fazla yapılsa piyasa da kontrol altına alınsa daha güzel olacak. Burada asgari ücret konuşulmaya başladığı günden piyasada fiyatlar artıyor ve bunu kontrol altında tutmaları gerekiyor.”

Mehmet Yorulmaz

“Bu hayat pahalılığında asgari ücretin 52 bin 738 lira olması yetersizdir. Bu artış kimseyi memnun etmedi. Asgari ücret konuşulmaya başladığı andan beri fiyatlar yükseliyor. Herkes kendi cebini düşünüyor ve bu noktada da işletmelerin yaptığı artışlar da bize bunu kanıtlıyor. Bir markette 72 TL olan şampuan başka bir markette 158 liradan satılıyor ve görüyoruz ki işyeri sahipleri yüzde bin kazanç elde ediyor.”

Hasan Bıçaklı

“Yeni asgari ücret büyük bir adaletsizlikle belirlendi. Kamuya yüzde 21.66, asgari ücretliye ise yüzde 18.39 oranında adaletsiz bir artış yapıldı. Zaten yüzde 21.66 bile az iken bir de böyle bir adaletsizlik hiç hoş olmadı. İşverene destek olsun diye devlet halkını heba ediyor. Bu rakamla değil 4 kişilik bir aile 2 kişilik bir aile bile geçinemez. Benim çocuklarım var ve harçlıkları 20-25 bin lira kursları 25-30 bin lira tutuyor. Allah’a şükür kirada değiliz bir de kirada olsak mümkün değil geçinemezdik. Bu düzen nereye gidiyor sonumuz ne olacak bilmiyoruz.”