Cezası bitince  deport edilecek

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada görevli memurlara sahte çalışma ön izni ibraz eden

Türkmenistanlı Gülhumar Kylycheva hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık bir yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Sanığın eşinden şiddet gördüğü ve çalışmak için KKTC’ye geleceği sırada ülkede bulunan şahıslara kendisine ön izin çıkarmaları için para gönderdiği açıklandı. Sanıktan bin 200 dolar alan şahısların sahte ön izin belgesi hazırladıkları belirtildi.

Gülhumar Kylycheva’nın sahte belge almak için para ödemediği ancak sonrasında ön izinin gerçek olmadığını öğrendiği, buna rağmen Ercan’da tedavüle sürdüğünü kaydedildi.

9 gün poliste tutuklu kaldı

Kararı okuyan yargıç; sanığın 7 Şubat 2025 tarihinde sahte ön izin belgesiyle ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakalandığını söyledi. Yargıç; soruşturma amaçlı 9 gün poliste tutuklu kalan sanığın 14 Şubat 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç; sanığın ifadesinde eşinden şiddet gördüğünü, para kazanmak ve 2 çocuğuna bakmak için KKTC'ye gelmek istediğini, etrafından borç alarak bir kişiye çalışma ön izni çıkarması için para gönderdiğini; akabinde kendisine Çalışma Bakanlığı’na ait ön izin belgesinin gönderildiğini söylediğini aktardı.

Yargıç; sanığın para gönderirken amacının sahte belge temin etmek olmadığını ancak sonrasında ön iznin gerçek olmadığını anlamasına rağmen KKTC'ye gelerek görevli muhaceret memuruna belgeyi vermek suretiyle suç işlediğini belirtti.

Sanığın işlediği “sahte resmi evrakı tedavüle sürme” suçunun 10 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç şunları söyledi:

“Bu tür suçlar halkı huzursuz eden doğrudan devlet otoritesine karşı işlenen suçlar olarak değerlendirilmelidir. Bu husus sanık aleyhine ağırlaştırıcı olarak dikkate alınır. Diğer yandan sanığın kişisel durumuna bakıldığında ülkesinden eşinden şiddet gördüğü ve iki çocuğuna maddi yönden bakabilmek için ayrıldığı, bakımına muhtaç çocuklarının şu anda yaşlı annesi ve babası ile kalmakta olduğu görülmektedir. Sanığın pişman olup özür dilemesini sabıkasız oluşunu, mahkemede suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını, tutuklu kaldığı süreyi ve verilecek cezadan çocuklarının da mağdur olacağını sanık lehine hafifletici olarak dikkate almış bulunmaktayız.”

Yargıç; tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 1 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

