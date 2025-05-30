Kaçak insan kalmayacak

Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile adli konuları ele alan Başbakan Ünal Üstel, hibe edilen 6 adet mobil araçla yapılacak sıkı denetim ve kontroller sayesinde ülkede kaçak insan kalmayacağını söyledi.

Üstel; çağın en ileri teknolojisiyle birlikte ülkede iç huzurun ve güvenliğin çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanç belirtti.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Üstel ile Yerlikaya adli konuları ele aldı.

Görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetimi Merkezi’nin açılış töreni yapıldı.

Törende, Göç Yönetim Merkezi'nde görev yapacak 6 mobil araç teslim alındı.

Açılış sonrası KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “Güvenlik İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla imzalanan anlaşmaya, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imza koydu.

İçişleri Bakanlığı karşısında yer alan Göç Yönetimi Merkezi’nin açılış törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

Üstel: Halkın huzuru ve güvenliği için büyük önem taşıyor

Başbakan Ünal Üstel, Göç Yönetimi Merkezi'nin ülkenin ve halkın huzuru ve güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üstel, bu merkezin iç huzur için de büyük önem taşıdığını söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’ne destekten dolayı teşekkür etti.

Rum tarafından KKTC’ye yönelik her alanda saldırılar, işkenceler olduğunu söyleyen Üstel; KKTC olarak bu saldırılara karşı güçlü bir şekilde mücadele verdiklerini, halkın güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar attıklarını belirtti.

Rum Yönetimi’nden gelebilecek saldırılara karşı sınırları kontrol altına alacaklarını ifade eden Üstel, hükümet olarak iç güvenliği sağlamak için öğrenciler başta olmak üzere ülkeye gelenleri kayıt altına aldıklarını, kontrollerin yapıldığını anlattı.

“7 bin kişi sınır dışı edildi”

Üstel, bu çalışmalar sonucunda 7 bin kişinin sınır dışı edildiğini ifade ederek, ülke kanunlarına aykırı davrananlar olursa bu adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öğrenci, turist, çalışma izinlilerin kayıt altına alındığını, gezici araçların da kontrollere dahil olacağını kaydeden Üstel, ülke insanının huzuru ve güvenliğinin tamamen sağlanacağını belirtti.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya teşekkür etti, “Hayırlı olsun” dedi.

Yerlikaya: Sınır güvenliğine aktif destek vereceğiz

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman bir ve birlikte olduklarını söyledi.

Göç eden insanların “küresel bir ordu” ve tüm ülkelerin, insanlığın sorunu olduğunu ifade eden Yerlikaya; Türkiye olarak bunu derinden yaşadıklarını kaydetti.

Yerlikaya; KKTC’nin huzuru ve güveni için göç konusunda stratejik bir yönetimin büyük önem taşıdığına işaret ederek, Türkiye’nin göçü başarıyla yöneten bir ülke haline geldiğini belirtti.

Türkiye’nin göç ile ilgili uygulamalarını anlatan ve uluslararası işbirliklerine verdikleri öneme işaret eden Yerlikaya, KKTC’de de benzer bir modelin hayata geçirilmesine destek verdiklerini kaydetti.

Eğitimden, altyapıya göç yönetimi sürecinin her aşamasında KKTC’ye destek vereceklerini söyleyen Yerlikaya, amaçlarının, düzenli yollarla KKTC’ye gelen yabancıların kayıt altına alınmasına destek verilmesi yanında sınır güvenliğine aktif destek vermek olduğunu da belirtti.

Bu merkezin, göçle mücadelede dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, merkezin KKTC’ye güç katacağını söyledi.

Merkez ile KKTC’ye çağdaş bir göç sistemi kazandırılacağını ifade eden Yerlikaya, göç ile mücadelede etkili, hızlı mücadele yürütüleceğini, düzensiz göçle mücadelenin ileriye taşınacağını kaydetti.

Yerlikaya, Türkiye’deki başarının burada da elde edileceğine inanç belirterek, 6 adet aracın da hizmete alınmasıyla, göç yönetiminin en üst noktaya ulaşacağına vurgu yaptı.

Oğuz: Tarihi bir adım

Bakan Oğuz ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kurulan “Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi”nin, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen güçlü iş birliği ve ortak vizyon doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade etti.

Oğuz, merkezin, sadece fiziksel bir yapıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda devletin kararlılığını, kurumsal kapasitesini ve vatandaşına olan sorumluluğunu yansıtan stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Oğuz, “Merkezimizin hayata geçmesi sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve diğer değerli kurumlarımız tarafından sağlanan teknik destek, altyapı, cihaz ve eğitim katkıları için teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Merkezde görev yapacak personelin, göç yönetimi, düzensiz göçle mücadele ve seyahat belgesi sahteciliği tespiti gibi hayati konularda gerekli eğitimlerini tamamladığını ve bugün itibarıyla göreve hazır olduğunu dile getiren Oğuz, halkın huzuru, devletin güvenliği ve göç yönetiminin çağdaş normlara uygun şekilde yürütülmesi amacıyla atılan adımın ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Bu tarihi adımın atılmasında katkı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür eden Oğuz, “Samimi destekleri, iş birliği ve güçlü iradeleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.