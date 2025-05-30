Sürücü hafif yaralandı 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde Pirhan köyü girişinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 61 yaşsındaki sürücü Mustafa Yolum hafif şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün saat 12: 50 raddelerinde Gazımağusa-Lefkoşa anayolu İnönü yol kavşağı yakınlarında Doğu istikametine doğru seyreden Mustafa Yolum yönetimindeki ZD 476 plakalı salon araç ile anayolda dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, yolun sol tarafından çıkıp savrulduktan sonra aracın ön kısmı batı istikametine bakar şekilde sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Araç sürücüsü ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sürücünün hafif yaralandığı belirtilirken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

