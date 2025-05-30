Mina çok korktu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde, bir eve baskın yapan polis; 10 gram hintkeneviri ile 4 gram kokain ele geçirdi. Operasyonda ülkede turist vizesiyle bulunan Mina Padash Hoostyyar tutuklandı. Zanlı dün ek süre talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder; 28 Mayıs saat 17.00 sıralarında, zanlının, İskele Long Beach bölgesinde bulunan ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve saat 17.50’de konu adrese baskın yaptıklarını söyledi. Zanlı huzurunda yapılan arama sonucunda, bir poşet içerisinde 10 gram hintkeneviri ile 4 ayrı poşet içerisinde 4 gram kokain türü uyuşturucu maddeler bulunduğunu açıklayan polis, zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

