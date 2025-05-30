Rum polisi iade etti

Alsancak'ta H.U.’ya ait eve 3 el ateş açtıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçan 20 yaşındaki Emirhan Bilici 5 gün sonra Rum polisince yakalandı. Rum polisi tarafından gözaltına alınan zanlı, önceki gün Ledra Palace geçiş noktasından kuzeye teslim edildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, KKTC’ye turist olarak geldiği, olaydan sonra Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu Parkı’ndan yasa dışı bir şekilde güneye kaçtığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, meskun mahalde ateş açma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis; zanlının 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 11. 30 sıralarında Alsancak’ta bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 9 mm çapındaki tabanca ile 3 el ateş ettiğini anımsattı.

Polis; olayda yaralanma olmadığını, zanlının ise kayıplara karıştığını belirtti.

Polis; olay mahallinde 2 adet 9 mm boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği ile kaçış güzergahı üzerinde yol kenarında olayda kullanılan Spaingfield marka 9 mm çapındaki tabanca ve içerisinde 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı gün askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne geçiş yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis; zanlının 28 Mayıs tarihinde Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan alınarak mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, emare alınan silahın balistik incelemesinin yapılacağını kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

