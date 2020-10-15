Elizabeth, Celal İzcibayar ile Ayşe Funda Veli’yi ödüllendirdi

Siyaset ve izcilik alanından iki Kıbrıslı Türk, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in doğum günü dolayısıyla her yıl haziran ayında verilen ‘İmparatorluk Onur Payesi’ listesine girdi.

İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn’in eski asistanı Ayşe Funda Veli ile izci lideri Celal İzcibayar bin 495 kişilik listede yer aldı. KKTC Londra Temsilciliği sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Ayşe Funda Veli ve Celal İzcibayar’ı kutladı.

Verilen bilgiye göre, kraliçenin ödüle ve unvana layık gördüğü kişi ve kurumların listesi, geçtiğimiz pazartesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından onaylandı ve Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Celal İzcibayar

Kraliçe’nin başarıları nedeniyle “Order of the British Empire- BEM” ödülüne layık gördüğü kişiler arasında yer alan yaşamını Londra’da sürdüren Celal İzcibayar, yaşamını izciliğin gelişmesine adayan ve bu uğurda büyük hizmetler ve özveri gösteren Uluslararası İzci Başkanı sıfatını taşıyor.

İngiltere Türk İzcilik Birliği Başkanı Celal İzcibayar özellikle ‘İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumundaki izciliğe katkıları’ nedeniyle İngiliz Kraliyet Onur Nişanı Madalyası’na layık görüldü. Haziran ayında 80 yaşına giren tecrübeli izci lideri, neredeyse tüm hayatı boyunca izcilikle uğraştı. Aslen Mağusa yakınlarındaki Vadilli köyünden olan İzcibayar, daha 8 yaşındayken Kıbrıs’ın İngiliz işgali altında olduğu dönemde bir izci topluluğuna katıldı. 1984’te izcilik hareketinin doğum yeri olan İngiltere’ye gelen İzcibayar, hemen bir Türk İzci grubunu kurdu. İzcibayar, 90’lı yıllarının sonunda soyadına ‘İzci’ kelimesini ekletti.

Ayşe Funda Veli

İngiliz Kraliyet Onur Nişanı’nı alan bir diğer Kıbrıslı Türk de, eski ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in dört yıl boyunca kişisel asistanlığını yapan Ayşe Funda Veli oldu. Veli, Corbyn’in tüm randevularını, toplantılarını, politik katılımlarını düzenliyordu. Ayrıca, Corbyn’in günlük brifinglerini hazırlamak ve tüm seyahat düzenlemelerini yapmakla sorumluydu.



Foto>> Ayşe Funda Veli

