Vefa örneği

Kıbrıs’a özgü yeni bir örümcek türü tanımlandı. Taşkent Doğa Parkına bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsünün (CWRI) yaptığı açıklamaya göre endemik Zodariidae familyasına ait bu örümceğe Dünya literatürüne bilimsel adı olan Lachesana bayramgocmeni, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Kıbrıslı biyolog ve araştırmacı Prof. Dr. Bayram Göçmen’in adına atfen verildi.

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsünde Omurgasız Hayvanlar ve Örümcek Taksonomisi uzmanı olarak görev yapan Biyolog Kadir Boğaç Kunt, dünya literatürüne giren Lachesana bayramgocmeni’ye ait örneklerin Lapta, Kalavaç, Alevkayası bölgelerinden toplandığını belirtti.

Ayrıca bu türe ait olan dişi bireylerin toprakta çukur açarak, kendilerine toprak içerisinde bir habitat oluşturarak orada yaşadıklarını ve bu yüzden farkedilmelerinin zor olduğunu belirtti.

Basat: Sloganımız koruma

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Direktörü Kemal Basat, yola ‘İşbirliği ile Koruma’ sloganı ile çıktıklarını, doğru koruma stratejilerinin belirleyebilmek için ön şartın ülkemizde neye sahip olduğumuzu öğrenmek zorunda olduğumuzu belirtti. Basat ayrıca proje ve çalışmada her zaman yurtiçinden ve yurt dışından birçok şahıs, kurum ve kuruluş ile işbirliği içinde çalıştıklarını bu çalışmada da Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü dışında Eskişehir Teknik Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ferdowski University of Mashhad (İran) ve Yakın Doğu Üniversitesinden uzmanların katkı koyduklarını belirtti.

Gücel: Göçmen’e ithaf ediyoruz

Prof. Dr. Salih Gücel de yeni tanımlanan bu örümcek türünün, dünya literatüründe “Lachesanabayramgocmeni” ismiyle yer alacağını da belirtti. Gücel,“Lachesanabayramgocmeni”ismini, 22 Mart 2019 yılında kaybettiğimiz zooloji alanında birçok çalışmaya imza atmış, hocamız, araştırma ortağımız, abimiz ve arkadaşımız Prof. Dr. Bayram Göçmen’e ithaf ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Bayram Göçmen kimdir

1965 yılında Limasolda doğan Prof. Dr. Bayram Göçmen, 1991 yılında tamamladığı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü lisans eğitiminin ardından devam ettiği ve 27 yıl süren akademik hayatına 186 makale, 15 kitap, 52 bildiri sığdırdı. Prof. Dr. Bayram Göçmen, tobur memelilerin sindirim kanallarında yaşayan tek hücreli organizmalar ile Anadolu, Orta Doğu ve Kıbrıs’ta dağılım gösteren kurbağa ve sürüngenlerinin sistematiği ile ilgili bilimsel çalışmalara yoğunlaşmıştır. 2018 yılında yakalandığı amansız hastalığı atlatamayarak 22 Mart 2019’da 54 yaşında hayata veda etti.