Ciddi uyarı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, 2020 bütçesinde sağlığa ayrılan pay nedeniyle sağlık hizmetlerinin 6 ay sonra durma noktasına gelebileceğini söyledi.

Varış yaptığı yazılı açıklamada ülkedeki nüfus artışı nedeniyle harcamalarda ve finansmanda sorunlar yaşanmaya başlandığını savundu.

Varış, Avrupa Birliği’nin önerdiği sağlık bütçesinin genel bütçenin en az yüzde 9.6’sı olması gerekirken 2020 yılında KKTC’de sağlığa ayrılan payın yüzde 7.6 gibi kabul edilmesi mümkün olmayan bir oran olduğunu ifade etti.

Ülkedeki kamu sağlık merkezlerinin durumunu da değerlendiren Varış, tüm kamu sağlık merkezlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve teknolojik donanımının çağa uygun şekilde sağlanması gerektiğini belirterek, yaşanan eksikliklere dikkat çekti.

Avrupa Birliği’nin önerdiği sağlık bütçesinin genel bütçenin en az % 9.6’sı olması gerekirken 2020 yılında KKTC’de sağlığa ayrılan payın sadece % 7.6 gibi kabul edilmesi mümkün olmayan bir oran olduğunu ifade eden Varış, ülke kamu sağlık merkezlerimizin durumunu şu ifadelerle değerlendirdi:

Tespitler 6 madde ile açıklandı

1. Lefkoşa Devlet Hastanesi 1970’li yıllarda inşa edilen ve 200.000 nüfusa göre planlanan 3. basamak devlet hastanesidir. Gelen geçen hükümetler tarafından olması gereken düzeyde alt yapı yenileme çalışmaları yapılmadığı ve çeşitli yönleriyle çağımızın gerektirdiği modern teknolojiyi yakalayamadığı gerçeği ortadadır. Yaklaşık 10 yıl kadar önce yapılan analizler bu hastanenin bina olarak ömrünü doldurduğu ve temellerinin dayanıklılığının azaldığı gerçeğini ortaya koymuştur. Hükümetler Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yatırım yapıp hizmet kapasitesini artırmak yerine bazı özel merkezlerle anlaşma yapıp hastaların sevk edilmesini tercih etmiştir.

2. Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde çağımızın gerektirdiği tıbbi donanım sağlanamamıştır.

3. Girne Devlet Hastanesi, bölgede artan nüfus ve sağlık taleplerine karşınyeterli düzeyde donanıma ve alt yapı kapasitesine ulaştırılamamıştır.

4. 2019 yılı başlarında yağan yağışlar nedeniyle ameliyathanelerin tavanının zarar görmesiyle birlikte ülkemizin en yeni devlet hastanesi olan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin inşaat kalite sorununu tüm kamuoyu görmüş ve bürokratik yapıdaki hantallıktan dolayı ameliyathanelerin tadilatı tam 6 ay sürmüştür.

5. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin fiziki yapısı çağımızın çok gerisindedir. Ancak Sağlık Bakanlığı buraya yatırım yapıp hizmetlerin niteliğini geliştirmek yerine yine bazı özel merkezlerle protokol yapıp hastaların sevk edilmesini tercih etmiştir.

6. ‘Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı toplam 20 sağlık merkezimizin hiçbirinde yeterli laboratuvar ve röntgen teçhizatı yoktur.”

Eczacılık Dairesindeki zafiyet…

Varış, sonuç olarak tüm kamu sağlık merkezlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve teknolojik donanımının çağa uygun şekilde sağlanmasının yurttaşların anayasal olan sağlık hakkı için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Varış, bunlarla birlikte İlaç ve Eczacılık Dairesi’ndeki idari zafiyet ve personel eksiklikleri ile otomasyon sistemindeki sorunlardan dolayı maliyeti yüksek olan ilaç ve tıbbi malzemeler çöpe giderken, enfeksiyon ve kanser ilaçlarında eksiklikler yaşandığına dikkat çekti.

Malzeme eksikliklerinden dolayı bazı branşlarda ameliyatların durma noktasına geldiğini ve laboratuar testlerinde kullanılan kitlerde eksiklikler yaşandığı için hastaların tanı ve tedavisinin zaman zaman geciktiğini ifade eden Varış, HIV nedeniyle tedavi alan hastaların ilaçlarının devlet tarafından düzenli getirilmediği için ortalama 3 ayda bir verilmesi gereken ilaçların sadece haftalık olarak verilebildiğini ve bu hastaların her hafta hastaneye gelmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

“Hastalar için zor bir yıl olacak…”

Varış, hükümete, “yeni bir hastane için bütçe ayrılmadığına göre Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi enkaz haline geldikten sonra mı yeni bir hastane yapmayı planladıklarını” sordu.

“Sağlık Bakanlığı bütçesinde gerçekçi bir tadilat yapılmadığı takdirde 2020 yılının, hizmet bekleye hastalarımız için zor bir yıl olacağı konusunda endişe duyuyoruz” diyen Varış, açıklamasının sonunda halkın yeni yılını da kutladı.