İbret verici

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da, Zafer Burnu yakınlarında balık avladığı esnada bulduğu 3 buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarrufuna alan Salih Galata, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Sanığın salonda bulunan yakınları karar sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Davanın kararını açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak, uyuşturucu suçlarının her geçen gün yaygınlaştığını ve toplumun ciddi derecede huzursuzluk içerisinde olduğunu söyledi.

Uyuşturucu suçlarına mahkemelerin hoşgörü ile yaklaşamayacağının altını çizen Şenol, sanığa hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Miktar külliyatlı

Huzurlarındaki meselede uyuşturucu miktarının 3 buçuk kilo olduğunu belirten Şenol, sanığın maddeden her hangi bir kazanç elde etmemesini lehinde değerlendirdiklerini ifade etti. Şenol, kamu yararı gereği sanığa, suçun vahameti ile orantılı bir hapislik cezası takdir etmeyi uygun gördüklerini belirtti. Şenol, sanığı 6 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.