Ciddi uyarı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “kalitesiz, tabela üniversiteleri” konusunda acil tedbir alınması gerektiğini belirtti. Tv2020’ye açıklamalarda bulunan sadece adı “üniversite” olan bazı kurumlar konusunda acil tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.

Özersay, “sahte diploma” konusunda ilk tutuklanan isimlerin mahkeme önündeki yargılamalarının başladığını, yüzden fazla suç ithamında bulunulduğunu kaydetti.

Özersay, “Bu dava pilot dava, emsal dava olacak gibi görünüyor. Konu ağır ceza mahkemesine aktarılır ve o aşamadan itibaren seri şekilde bir yargılama olur diye tahmin ediyorum. Sahte diploma aldığı iddia edilen pek çok ismin mahkemeye çıkarılıp yargılanması açısından şu anda devam eden dava çok önemli bir emsal oluşturacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bir sarsıntının yaşanması gerekiyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın “Yakın zamanda önemli bir sarsıntı olacak” açıklamasına istinaden şunları kaydetti:

“Zaten bir sarsıntının yaşanması gerekiyor. Bu kimse için sürpriz olmamalı. Bu bir ihtiyaç. Sahte diploma ve diğer kalitesiz olayların tek bir üniversiteyle yer ile sınırlı olmadığını herkes biliyor herhalde. Bunun arkasının gelmesi şarttır. Öğrencilerin ödedikleri paraları cebe indirmekten tutun, sahte diploma yanında sahte öğrenci belgesi verilmesi gibi birçok yolsuzluk tabela üniversiteleri tarafından yapılıyorsa. Eğer YÖDAK başkanı bu veya buna benzer ifade kullandıysa yanlış bir şey söylememiştir.”

Hızlı bir şekilde karar alınabilecek

Sahte diploma skandalıyla ilgili olarak Güzelyurt’ta davanın halen devam ettiğini ve bu konuda dikkatli açıklamalar yapılması gerektiğini belirten Özersay, şöyle devam etti:

“Devam eden bir mahkeme var. O anlamda bir yorum yapmak yanlış olur, dikkatli konuşmak gerekir. Bu şu anda görüşülen iki kişiyle ilgili olarak ilk duruşması yapılan süreçte bu bir nevi pilot dava niteliğindedir. Bu davada alınacak olan kararlarda diplomanın sahte olduğu neticesi ortaya çıkacak. Daha sonra diğer gelecek davalar otomatik olarak sonuçlandırılabilecek. Bu pilot dava o açıdan önemli. Yaklaşık yüzün üzerinde itham var. Çok yoğun şekilde tanıklar da çıkarılıyor ve seri biçimde ilerliyor. İthamda bulunan suçların niteliğine baktığınızda konu buradan ağır ceza mahkemesine sevk edilecek tahminim ve hızlı bir şekilde karar alınabilecek diye düşünüyorum. Bu pilot davada alınacak karar polis süreçlerinin ve mahkeme kararlarının hızlanmasını sağlayacak.”

