Çiftlik Bank davası

KKTC’de kurdukları Çiftlik Bank şirketiyle binlerce insanı dolandırdıkları, milyonlarca liralık vurgun yaptıkları iddia edilen Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın hakkında 83 bin 446 yıla kadar hapislik istendi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde peş peşe yapılan 3 duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmalarda konuşan Fatih Aydın, KKTC’yle ilgili itirafları dikkat çekti.

Aydın, Cengiz Samur'la şarküteriye gittiği süreçte tanıştığını, daha sonra da iletişimi kopartmadığını belirterek, "Bana kardeşim ve eşiyle Kıbrıs'ta olduklarını söyledi. Kardeşim ve eşinin hem tatil yaptığını hem de orada bir şirket açmak istediklerini, ancak KKTC'de açılacak şirkette en az iki ortak gerektiğini ve yüzde 20 hisseyle beni uygun gördüklerini anlattı. Ben de bu teklifi kabul ettim. Şirketin ortağı oldum. Kardeşim bana imza aşamasında bu ortaklığın formaliteden ibaret olduğunu ve bu şirketten herhangi bir beklentimin olmaması gerektiğini söyledi. Eğer istersem uğraştığım halı yıkama işini büyütme konusunda yardımcı olacağını ekledi." ifadelerini kullandı.

Aydın, KKTC'deki işleri hallettikten sonra birlikte Türkiye'ye döndüklerini ve çok uzun bir süre kardeşiyle görüşmediğini söyledi.

Mehmet Aydın, abisinin beyanlarını doğruladı



Tutuklu sanık Mehmet Aydın ise, kardeşinin beyanlarının doğru olduğunu söyleyerek, iddianameyi yeni okuma fırsatı bulduğunu anlattı.

4 bin 449 kişi mağdur

Duruşmada, cumhuriyet savcısı, Fatih Aydın'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Fatih Aydın'ın aynı suçlardan yargılandığı 3 dava kapsamında, tutuklanmasına karar vererek, duruşmaları erteledi.

Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 3 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında toplam 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 11:11