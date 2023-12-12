Çıkmaz aşılmalı

Rum Komünist AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümü için atılması gereken adımlara dair Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’e yazılı öneri sunduklarını açıkladı.

Alithia gazetesi, Stefanu’nun Pazar günü katıldığı bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Kıbrıs sorunundaki mevcut çıkmazın aşılması konusundaki önerilerini yazılı sunduklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Stefanu konuşmasında, “atılması gereken ilk adımın, üzerinde uzlaşılmış çözüm şeklinde ve müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi temelinde ve uzlaşı noktaları korunarak, devam etmesi konusunda ısrarcı olunması olduğunu” ifade etti.

“Türkiye ve Kıbrıslı Türklerle, merkezinde enerji konusu olan olumlu bir gündem belirlenmesi ancak bu yapılırken kırmızı çizgilerden de vaz geçilmemesi gerektiğini” belirten Stefanu, Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler alınması ve uygulanması gerektiğini de vurguladı.

Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün Türkiye ve KKTC makamları tarafından “yeni bölücü oldubittiler yaratmak için kullanıldığı” iddiasında bulunurken “belirli ve inandırıcı girişimler gerçekleştirilmesi gerektiğini” de savundu.