"Hiç umut yok"

Meclis Genel Kurulu’nda dün 2024 bütçesi ele alınırken, muhalefet milletvekilleri sık sık söz alarak görüşlerini beyan etti. Bütçenin 2023’tekinden bir farkı olmadığını savunan bazı vekiller, eleştirilerde bulundu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali sadece bakanlıklar değil özel bütçeli kurumların bütçelerinin de ele alınacağını belirtti.

Bunun sürdürülebilirlik, şeffaflık, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik bakımından son derece önemli olduğunu anlatan Şahali, konuşmasında bütçe açığına da işaret etti.

Öte yandan bunun kaydi bir bütçe açığı olduğunu söyleyen Şahali, bütçenin şu an fazla verdiğini, öte yandan bunun sürdürülebilir kamu finansman dengesi sonucu olmadığını kaydetti.

Erkut Şahali, kamuya istihdamın gerekli olan noktalara, adil şekilde yapılması gerektiğini belirterek, komite aşamasında, örneğin müfettiş kadroları gibi önemli eksik kadrolarla ilgili sordukları sorulara, gereken istihdamların yapılacağı yanıtının verildiğini belirtti. Şahali eğer söylenen kritik kadrolara istihdam yapılacaksa Kamu Hizmeti Komisyonu'nun en yoğun yıllarından birini yaşayacağını ifade etti.

Barçın: Rakamlar ideolojiktir

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise “Bir hastanemizi yıllardır yapamıyorsak bunun konuşulacağı yer bugün bu bütçedir” dedi.

“Rakamlar ideolojiktir, siyasal partilerin ideolojilerini temsil eder” diyen Barçın, her bütçe görüşmesinde gazetelerin bütçenin yüzde 20’sinin Türkiye’den gelen kaynakla karşılanacak manşeti attığını söyledi, gerçekleşme verilerine işaret etti.

Bütçe rakamlarına değinen ve öngörülen bütçe açığının aksine bütçenin fazla verdiğini kaydeden Barçın, öte yandan açık öne sürülerek okul, hastane, yol gibi altyapı yatırımlarının hayata geçirilmediğini ifade etti.

Türkiye ile sağlıklı bir ilişki kurulmadığını, bunun kamu maliyesine de yansıdığını belirten Barçın, Türkiye’den altyapı yatırımları için geleceği söylenen kaynakların gelmediğini, bu nedenle örneğin hastane yapımına başlanmadığını, hatta bütçe açığının da bu projelere aktarılmadığını kaydetti.

Barçın, CTP olarak Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurmak gerektiğini vurguladıklarını kaydetti, “Bu hükümet olmasa Türkiye kaynak aktarmaz” açıklamalarını eleştirdi.

Şahiner Yerel üretim desteklenmeli

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, bütçe üzerine değerlendirme yaptı, sektörlere yönelik gerekli adımların atılmasının önemine işaret etti ve özellikle yerel üretim sektörlerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Şahiner, Türk Lirası’ndaki dalgalanma ve enflasyona da değinerek, bunlarla mücadele kalemlerinin bütçede yer almadığını kaydetti.

2024 yılı bütçesinin geriden gelen bir bütçe olduğunu ifade eden Şahiner, özellikle tarımsal ve hayvansal üretimde sıkıntılar yaşandığını, eğer bu yıl üretime destek verilmezse sıkıntıların büyüyeceğini belirtti.

İncirli: Değişen bir şey yok

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, bütçenin, önümüzdeki 1 yıl ve diğer yıllar için hedefler barındırması gerektiğini, ancak 2023 bütçesinden pek bir farkı olmadığını, bu yüzden 2024’te değişen bir şeyin olmayacağını kaydetti.

İncirli, bütçenin, “süslü sözlerle” güç kazanmayacağını, ancak halkın ihtiyaçlarına göre ele alınması durumunda güç kazanacağına vurgu yaptı, bütçeyi rakamlarla değerlendirdi, atılması gereken adımları sıraladı.

Baybars: Eğitim, sağlık neden bu durumda?

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da bütçenin, kalkınma ve refah hedeflerinin öngörülerini içerdiğini ifade ederek, değerlendirmelerde bulundu. Baybars, hükümetin, bütçe ve ekonomiye yönelik olumlu açıklamalar yapsa da “ülkenin, altyapının, eğitimin, sağlığın neden bu durumda” olduğunu sorarak, bakanlıkların bütçelerine bakıldığında kalkınmadan uzak olunduğunu söyledi.

Baybars, özellikle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesinin geçen yılki bütçeye göre düşüş yaşadığını ifade ederek, karayolları, iletişim, ulaşım gibi önemli alanları içeren bakanlığın bütçesinin kalkınma önceliğinden uzak olduğuna işaret etti.