Sağduyu çağrısı

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, işçi ve işveren olmadan ülkede üretimden ve ekonomik hayattan söz etmenin mümkün olmadığını belirterek, tüm sorumlu kesimleri sağduyu ve sakinliğe davet etti.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “son günlerde çalışma hayatı barışını tehdit eden gereksiz gerginlik nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu” ifade edildi.

Açıklamada, “toplumsal barışın, en önemli unsurlardan biri olan işçi- işveren ilişkilerinde tırmanan gereksiz gerginlik nedeniyle tehdit altında bulunduğu ve toplumun her kesiminde huzursuzluk yarattığı” belirtildi.

İşçi ve işveren olmadan ülkede üretimden ve ekonomik hayattan söz etmenin mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, “Her kesimin kendine münhasır ve vazgeçilmez bir önemi ve değeri vardır. Birbirimizden uzaklaşmak ve ayrı düşmek aynı zamanda toplumsal varlığımıza da zarar verebilecek bir unsurdur” denildi.

İşçi ve işveren ilişkilerinin, sağlam ve huzurlu bir temelde olmasının aynı zamanda toplumsal huzur ve temellerin sağlam olması ile ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, gelinen noktada tüm sorumlu kesimlere sağduyu ve sakinlik çağrısı yapıldı.

"Çalışanlarımız ailemizin parçasıdır"

Sağduyu ve sakinlik içerisinde mevcut gerginliği azaltmak için herkesin adım atmaya davet edildiği açıklamada, “Çalışanlarımız ailemizin bir parçasıdır. En iyi imkânları işverenler olarak çalışanlarımıza sunmaktan kıvanç duyarız” denildi.

Açıklamada, “Yeni bir yıl ve yeni asgari ücret toplantıları öncesinde bu ortamdan uzaklaşmak her kesimin ve genelde tüm toplumun menfaatine olacaktır” ifadeleri de yer aldı.

Hür-İş’ten siyah çelenk

Öte yandan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), İşverenler Sendikası’na siyah çelenk bırakarak, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un işçilerle ilgili açıklamasını protesto etti.

İşverenler Sendikası önünde basın açıklaması yapan Hür-İş’e bazı sendika temsilcileri de destek verdi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un, Asgari Ücret Saptama Komisyonu masasında yaptığı “talihsiz” ve “kışkırtıcı” açıklamaları nedeniyle İşverenler Sendikası önünde toplandıklarını belirtti.

Buna artık son verilmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Çünkü haddini çok fazla aşmıştır değerli başkan yardımcısı” dedi. Bugüne kadar saygı çerçevesinde asgari ücret masasında olduklarını kaydeden Serdaroğlu, “Ancak kendileri popülizm yaparak, o masanın amacını başka yerlere çekmeye çalışmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Aşçıoğulları: Yılda üç kez saptanabilir

Avukat Şefik Aşçıoğulları, ilgili yasaya göre asgari ücretin yılda 3 kez saptanabileceğini, bunun resen dahi yapılabileceğini belirterek, bu konudaki açıklamaları “talihsiz” olarak niteledi.

Aşçıoğulları, “Açlık sınırının altında bir asgari ücretli yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Hür-İş’in yasal haklarını her platformda aradığını ifade eden Aşçıoğulları, bu defa da böyle yapacaklarını söyleyerek, herkesin yasalara uygun hareket etmesini beklediklerini ifade etti.

Serdaroğlu konuşmalardan sonra sendikaya siyah çelenk bırakarak, “Bu siyah çelenk özelde Metin Arhun’undur… Dileriz, sözlerimize ve halkın tepkisine kulak verirler ve Metin Arhun’un görevine son veriler… ” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 10:07