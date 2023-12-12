Şarkıları ile büyüledi

Aslızen, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Merit Park - Letafet sahnesinde sevenleri ile bir araya geldi.

Performansı ve enerjisi ile dinleyenlerini büyüleyen sanatçı, sahne kıyafetiyle de göz kamaştırdı.

Gecede, birçok sanatçıya vermiş olduğu bestelerini de söyleyen Aslızen; Ferdi Tayfur, Selami Şahin, Levent Yüksel gibi usta sanatçılarımızın şarkılarını da seslendirerek konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Sevenlerinden gelen istek parçalara da yer veren Aslızen, yaklaşık 2 saat süren konserinin sonunda, İzmir Marşını dinleyenleri ile hep bir ağızdan seslendirerek sahneden ayrıldı.

