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Şarkıları ile büyüledi

Sevilen sanatçı Aslızen, Merit Park - Letafet sahnesinde sevenleri ile bir araya geldi

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Şarkıları ile büyüledi
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Aslızen, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Merit Park - Letafet sahnesinde sevenleri ile bir araya geldi.
Performansı ve enerjisi ile dinleyenlerini büyüleyen sanatçı, sahne kıyafetiyle de göz kamaştırdı.
Gecede, birçok sanatçıya vermiş olduğu bestelerini de söyleyen Aslızen;  Ferdi Tayfur, Selami Şahin, Levent Yüksel gibi usta sanatçılarımızın şarkılarını da seslendirerek konuklara unutulmaz anlar yaşattı.
Sevenlerinden gelen istek parçalara da yer veren Aslızen, yaklaşık 2 saat süren konserinin sonunda, İzmir Marşını dinleyenleri ile hep bir ağızdan seslendirerek sahneden ayrıldı.
 

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