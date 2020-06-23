Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve 3 milyon TL’ye yakın parası çalınan Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim cinayeti ile ilgili tutuklanan Cemil Ülgü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soygunda çalınan 3 milyon TL’yi Güney Kıbrıs’a oradan da Pakistan’a götürdüğü belirtilen Zahid Masood’a yardım ettiği öne sürülen Cemil Ülgü hakkında ek süre talep edildi. Duruşmada zanlının telefon dökümlerinin, banka hesaplarının inceleneceği belirtildi.

Tüm hareketleri incelenecek

Soruşturmayı yapan polis, 13 Mart 2019 tarihinde Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğünü anımsatarak, olayda 3 milyon TL’nin çalındığını söyledi.

Polis, çalınan paranın cinayet günü Zahid Masood’a verildiğine, onun da 3 milyon TL’yi Girne’ye götürerek Cemil Ülgü’ye emanet ettiğine dair tespit yaptıklarını açıkladı. Polis, 19 Haziran 2020 tarihinde Girne’de tutuklanan zanlının cinayetle ilgili sözlü beyanlarda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Polis, bu süre içerisinde 4 ifade alındığını, cep telefonunun dökümlerinin ve banka hesap dökümünün istendiğini kaydetti. Polis, zanlının cinayetle bağı olup, olmadığının netleşebilmesi için 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Ne olmuştu?

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim, 13 Mart akşamı işten evine giderken, beyaz bir araçtan inen üç şahıs, silahı doğrultup elindeki para dolu çantayı istemişti. Naim çantayı vermek istemeyince, zanlılar önce keser ile saldırmış ardından yanlarındaki silah ile 6 el ateş açmıştı. Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından 8 zanlı teker teker yakalanmış, bazı faillerin de güneye kaçtığı belirlenmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 10:16