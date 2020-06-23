"Seni kimseye yar etmem" dedi...

Eski kız arkadaşının başka biriyle nişanlanmasını hazmedemeyen Muzaffer Felek, evi basıp, tehditler yağdırdı. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Gönyeli’de yaşayan eski kız arkadaşının evine izinsiz girip, “Seni kimseye yar etmem” diyerek ölüm tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının başka bir kişiyle nişanlandığı gerekçesiyle Gönyeli’de yaşayan eski kız arkadaşı R.Ç.’nin evine gidip, izinsiz içeriye girdiğini ve “Seni kimseye yar etmem. Üç kuruşa sattın bizi. Sadece seni değil kendimi de öldürürüm. Benim kaybedeceğim bir şey yok” deyip tehdit ettiğini söyledi. Polis, 21 Haziran saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma yapıldığını belirtti. Polis, olayla ilgili araştırmalarının tamamlandığını belirterek, zanlının yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 11:54