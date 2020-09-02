Çıplak resimleri başkasına gönderdi

Suna ERDEN

Lefkoşa Türk Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde 17 yaşındaki kız öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Güngeldi (39) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bir süre önce meslekten ihraç edilen zanlı Gülgeldi hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Zanlının lise öğrencisiyle birlikte olması için evini açtıkları öne sürülen Cihan Gür ve İhsan Azeri, ifadeleri alınarak, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Zanlı Güngeldi hakkındaki soruşturmayı yapan polis, duruşmada lise öğrencisi kızın ifadesini, elde ettiği bulguları aktararak ek süre talep etti.

Okul saatlerinde beni eve götürdü

Soruşturmayı yapan polisin aktardığına göre; lise öğrencisi E.S. 25 Şubat tarihinde karakola giderek, ifade verip, öğretmeni Hüseyin Güngeldi’den şikâyetçi oldu.

E.S. ifadesinde şunları söyledi:

“Hüseyin Güngeldi ile bir yıldır gönül ilişkisi yaşıyorduk. Birçok kez cinsel ilişkiye girdik. 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında başkalarının evinde de benimle cinsel ilişkiye girdi. Okul saatlerinde de beni üç ayrı eve götürdü. Bu evlerden biri Lefkoşa Surlariçi’nde “Chicco” lakaplı birine aitti. Bir diğer evde konteyner gibi bir yerdi.



Bu evlerde de benimle cinsel ilişkiye girdi. Hüseyin Güngeldi, bir ara benden çıplak fotoğraflarımı ona göndermemi istemişti. Ben de çekip whatsapp’tan gönderdim. O da fotoğraflarımı başkasına göndermiş. Hüseyin Güngeldi’den şikâyetçiyim.”

Tecavüz soruşturması devam ediyor

Soruşturmayı yapan polis, E.S.’nin ifadesi ve şikâyeti üzerine zanlı aleyhinde, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” suçuyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, E.S.’nin ifadesinde bahsettiği evlerle ilgili araştırma yaptıklarını, söz konusu evlerde arama yaptıklarını ifade etti. Polis, evlerin E.S.’nin ifadesinde tarif ettiği gibi olduğunu da söyledi.

Elde edilen bulgular ışığında zanlı Hüseyin Güngeldi’nin 28 Ağustos 2020 tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün süre alındığını anımsattı.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatları Altan Erdağ, Sonay Kande ve Kıvanç Manyera, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın devam ettiğine vurgu yaparak, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.