Kuzeyde 8, Güneyde 2 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı. Pozitif vakalardan ikisinin yerel bulaş olduğu açıklandı.

Yerel vakalardan birinin Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bulunan Dafne Güzellik Merkezi’nin bir çalışanı olduğu bildirildi.

Güzellik merkezi, pozitif vaka şüphesi ile iş yerini kapattıklarını duyurdu. Diğer bir vakanın ise asker olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta ise 2 yeni vaka tespit edilirken, 77 yaşındaki bir Rum yaşamını yitirdi.

Pilli: 2’si yerel vaka



Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 455 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

Güneyde bir can kaybı

Güney Kıbrıs’ta dün 77 yaşındaki bir kişi Coronavirüs’ten yaşamını yitirdi.

Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen 2 bin 646 test sonucunda 2 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Toplam vaka sayısı ise bin 490’a yükseldi. Güneyde can kaybı da 28 oldu.