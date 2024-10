Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliğinin asla taviz verebilecekleri konular olmadığını belirterek, bu konudaki hassasiyetlerinin hiç değişmeden sürdüğünü vurguladı.

Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY liderini New York'ta gayri resmi yemeğe davetine ilişkin, "Açıkça şunu belirttik ki bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek." dedi.

ABD temasları kapsamında Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertuğruloğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ertuğruloğlu, New York'ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini ve burada Kıbrıs ile ilgili ana başlıkların ele alındığını kaydetti.

"KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz verebileceğimiz konular değildir" diyen Ertuğruloğlu, bu konudaki hassasiyetlerinin hiç değişmeden sürdüğünü vurguladı.

Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'in 15 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tatar ile GKRY liderini New York'ta gayri resmi bir yemeğe davet ettiğini ve Tatar'ın bu yemeğe katılacağını anlattı.

"Açıkça şunu belirttik ki bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek" diyen Ertuğruloğlu, federasyon konusunun artık kapanmış bir defter olduğunu ve geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Adada iki ayrı devlet ile iki ayrı halkın bulunduğunu ve herkesin buna göre konuyu ele alması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, Guterres'in yemek davetini reddetmenin doğru olmayacağını, ancak bu davete katılmalarının hiçbir şekilde "bir federasyon müzakeresi" olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin varlığının tanınmasından başka bir yol ve yöntemle herhangi bir anlaşmanın kesinlikle mümkün olmadığını belirtti.