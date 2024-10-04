Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliğinin asla taviz verebilecekleri konular olmadığını belirterek, bu konudaki hassasiyetlerinin hiç değişmeden sürdüğünü vurguladı.
Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY liderini New York'ta gayri resmi yemeğe davetine ilişkin, "Açıkça şunu belirttik ki bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek." dedi.
ABD temasları kapsamında Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertuğruloğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi.
Ertuğruloğlu, New York'ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini ve burada Kıbrıs ile ilgili ana başlıkların ele alındığını kaydetti.
"KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz verebileceğimiz konular değildir" diyen Ertuğruloğlu, bu konudaki hassasiyetlerinin hiç değişmeden sürdüğünü vurguladı.
Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'in 15 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tatar ile GKRY liderini New York'ta gayri resmi bir yemeğe davet ettiğini ve Tatar'ın bu yemeğe katılacağını anlattı.
"Açıkça şunu belirttik ki bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek" diyen Ertuğruloğlu, federasyon konusunun artık kapanmış bir defter olduğunu ve geçerliliğini yitirdiğini belirtti.
Adada iki ayrı devlet ile iki ayrı halkın bulunduğunu ve herkesin buna göre konuyu ele alması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, Guterres'in yemek davetini reddetmenin doğru olmayacağını, ancak bu davete katılmalarının hiçbir şekilde "bir federasyon müzakeresi" olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.
Ertuğruloğlu, KKTC'nin varlığının tanınmasından başka bir yol ve yöntemle herhangi bir anlaşmanın kesinlikle mümkün olmadığını belirtti.
Çizgi net
Ertuğruloğlu, "KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz verebileceğimiz konular değildir" dedi
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliğinin asla taviz verebilecekleri konular olmadığını belirterek, bu konudaki hassasiyetlerinin hiç değişmeden sürdüğünü vurguladı.
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YORUMLAR
Mücahit Londra - 1 saniye Önce
Tahsin bey kardeşim aşağıdaki anlaşma neyi anlatır acaba bize anlatırmısın lütfen...
GARANTİ ANTLAŞMASI (Zürich,11 Şubat 1959) Bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer taraftan Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, 1. Anayasanın esas maddeleri ile kurulan ve düzenlenen Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin tanınması ve devamının kendi ortak yararları gereği olduğunu dikkate alarak. 2. Sözü edilen anayasa ve oluşturulan duruma saygı gösterilmesini güvence altına alacak işbirliğini arzulayarak, aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır. MADDE 1. Kıbrıs Cumhuriyeti, kendi bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini devam ettirmeyi ve anayasaya saygıyı güven altına almayı üstlenir. (taahhüt eder) Kıbrıs Cumhuriyeti, ayrıca tümüyle veya bir bölümüyle herhangi bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi veya ekonomik bütünleşmeye girmeyeceğini taahhüt eder. (sorumluluğunu yüklenir) Kıbrıs Cumhuriyeti, bu maksatla adanın gerek birleşmesini, gerekse taksimini doğuracak doğrudan doğruya (direkt olarak) veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardımcı ve teşvik edici tüm hareketleri yasaklar. MADDE 2. Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1’nci maddede belirtilen taahhütlerini kaydederek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü, güvenliğini ve anayasanın temel maddeleri ile oluşan durumu (state of affairs) tanırlar ve garanti ederler. Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini. gerekse Ada’nın taksimini doğrudan doğruya, veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında önlemeyi üstlenirler. MADDE 3. Bu Antlaşma hükümlerinin herhangi birinin ihlali (çiğnenmesi) halinde Yunanistan, Türkiye ve İngiltere bu hükümlere saygıyı sağlamak için gerekli girişimlerin yapılması ve önlemlerin alınması maksadıyla aralarında danışmalarda bulunmayı üstlenirler. Üç garantör devletten biri, birlikte veya birbirlerine danışarak (işbirliği halinde) hareket etmek olanağı bulunmadığı taktirde, bu antlaşmanın oluşturduğu durumu (state of affairs) münhasıran yeniden oluşturmak gayesi ile hareket etmek hakkını korumaktadırlar. MADDE 4. Bu antlaşma imza edildiği gün yürürlüğe girecektir. Yüksek Akit Taraflar, Birleşmiş Milletler Şartının (charter) 102’nci maddesi hükümlerine uygun olarak bu antlaşmayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine en kısa sürede kaydettirmeyi üstlenirler.
Vay be Taysın vay "KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliğinin asla taviz verebilecekleri konular değildir" diyorsun iyi güzel de hala daha geçerliliğini koruyan ve uluslararası toplum tarafından kabul gören 11 Şubat 1959 Zurich GARANTİ ANTLAŞMASI’nı nereye koydun,çöpemi attın yoksa?