İşveren aldattı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijeryalı Samuel Yajah, Kongolu Guelord Amiyou Kapalay ,Luwunu Deborah Manundele ve Bangladeş uyruklu Nayan Mahmud Ontar dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme tüm zanlıların tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Polis, 2 Ekim 2024 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliği'ne giriş çıkış dökümü temin etmek için gelen Nayan Mahmud Ontar’ın yapılan muhaceret kontrolünde 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 48 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, Guelord Amiyou Kapalay’ın 673 gün, Luwunu Deborah Manundele’nin ise 2 Ekim 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından Küçük Kaymaklı'da Şht. Hüseyin Sokak üzerinde tespit edildiklerini açıkladı. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrollerde Kapalay’ın 673 gün, Manundele’nin ise bin 403 gündür ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, 1 Ekim 2024 tarihinde saat 01.40 sıralarında Gönyeli'de Şht Ali Yusuf Hacı Sokak üzerinde şüpheli hareketlerinden dolayı durdurularak Samuel Yajah’ın ise yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren 366 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili gerekli muhaceret araştırmasının tamamlandığını söyleyerek, 20 gün süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkemede söz alan Luwunu Deborah Manundele, para durumundan dolayı okula devam edemediğini, 4 yıldır kaçak olduğunun farkında olduğunu, bir yerde çalıştığını, işverenin yasal statüye kavuşturacağını söylediğini ancak yapmadığını ifade etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

