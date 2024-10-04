Ömer KADİROĞLU

Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesine bağlı Hisarköy’de annesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle sosyal hizmetler tarafından ifadesi alınan 9 yaşındaki kız çocuğu, 65 yaşındaki adamın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Annesinin nişanlısının babası olan 65 yaşındaki Erdal Özdurak tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz eylül ayında kız çocuğunun ailesinin komşularının Sosyal Hizmetler Dairesi ve polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Sosyal hizmet dairesi memurları, annesinden şiddet gördüğü ihbarı üzerine kız çocuğunun ifadesini aldı. Kız çocuğu, annesinin nişanlısının 65 yaşındaki babası Erdal Özdurak’ın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Kız çocuğunun ifadesi üzerine tutuklanan ve soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanık Özdurak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Özdurak’ın davası beklenen, tecavüz soruşturması kapsamında emare alınan swap ve DNA örnekleriyle ilgili raporun beklenmesi nedeniyle 11 Ekim’e ertelendi. Bu arada annesinden alınan kız çocuğunun öz babasına verildiği öğrenildi.

