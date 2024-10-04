Biri öğrenci diğeri turist

Ömer KADİROĞLU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi almış olduğu ihbar sonrası Girne’de bir apartman dairesinde pusu görevi yaptı. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen biri turist biri öğrenci vizesi ile ülkede bulunduğu öğrenilen iki torbacı kaldıkları dairede yapılan baskında suçüstü tutuklandı.

Zanlılar Mehmet Fatih Yılmaz ve Heval Özsat’ın tasarrufunda polis üç çeşit uyuşturucu madde, hassas terazi, yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda uyuşturucu satışı için kullanılan boş paket ele geçirdi.

Zanlılar Yılmaz ve Özsat tutukluluk talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru zanlıların önceki akşam üzeri Girne’de düzenlenen operasyonda tutuklandıklarını anlattı. Polis, evde gerçekleşen aramada 12 gram kokain, 30 gram hintkeneviri, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 26 adet hap, 2 adet hassas terazi ele geçirdiklerini söyledi. Polis devam eden aramalarda 200 TL’lik bir adet banknot, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 54 bin 490 TL, 770 ABD ve 80 Sterlin nakit para bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade eden polis, söz konusu uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini belirterek zanlıların bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine değinerek zanlıların bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

