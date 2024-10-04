Polis peşinde

Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunan Yener Baba tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıya 44 gram uyuşturucu veren şahsın arandığını açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Ekim 2024 tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yaptıklarını, 44 gram Sentetik Cannabionid (Bonzai) türü uyuşturucu bulduklarını söyledi. Polis memuru, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf edici gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucu aldığı şahsın arandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, bir gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

