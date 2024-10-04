Polis araştırıyor 

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi Belediye Meclisi üyeleri, başkan Katip Demir’in, meclis kararı olmaksızın kararlar aldığını ileri sürdü. Meclis üyeleri, konuyu polis ve Sayıştaylık’a da bildirdiklerini ifade etti. Polisin soruşturma başlattığı belirtilirken, Başkan Demir ise iddiaları reddederek, “Halk için çalışıyorum” dedi.

Diyalog muhabirine açıklama yapan meclis üyeleri, Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Demir’in, meclis kararı olmaksızın, hizmet alımı, taşıt alım ve satımı, asfalt dökümü ve bazı icraatlar yaptığını ileri sürdü. Başkanın sadece bir brüt maaşı miktara kadar kendi yetkisiyle alım yapabileceğini iddia eden üyeler, Demir’in yüklü miktarlarda meclis üyeleri ve ihale komisyonuna danışmadan kararlar aldığını savundu. Üyeler ayrıca çalışır durumdaki bir tankerin de yine meclis kararı olmaksızın satılarak yerine ikinci el küçük bir çöp kamyonu alındığını savundu. Yeniboğaziçi Halk Plajı’nın da, birinci derecede sit alan olmasına rağmen, ahşap yerine betonarme yapıldığını ve buna da Demir’in izin verildiğini iddia eden üyeler, durumu polis ve Sayıştaylık’a da bildirdiklerini ifade etti.

Demir: Yasa açıktır

İddialara karşılık veren Başkan Katip Demir, betonarme olarak adlandırılan yapının, kaymakamlık tarafından ruhsatlı olduğunu ve bölge halkının menfaati için izin verildiğini belirtti. Demir, “Yasa açıktır, belediye başkanı, brüt maaşının 30 katına kadar alım- satımı kendi kararıyla yapabilir. Ben halkın menfaati için icraatlar yapıyorum, tüm dertleri eski sistem yok, istedikleri gibi at oynatamıyorlar ve bazı kişilerin de yönlendirmesiyle bana çamur atmaya çalışıyorlar” dedi. Demir, halkın menfaati için icraat yapmaya devam edeceğini söyledi.



