Polisi zorladılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 7’şer kişilik iki grup arasında çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Toplam 14 kişinin karıştığı kavgada bir şahsın park halindeki aracı zarar gördü. Olayın ardından tutuklanan 14 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 30 Eylül 2024 tarihinde, saat 12.00 sıralarında

Canbulat Mahallesi, Lazana Sokakta meydana geldiğini söyledi.

Polis, K.M.(E-23), A.M.(E-14), R.M.(E-17), S.K.(E-23), A.M. (E-17), K.M.(E-24) ve H.M. (E-25) bir taraf, A.A. (E-37), H.T.(E-22), M.S.(E-20), M.A. (E-61), S.S.(E-20), E.A.(E-14) ve E.K.’nin (K-36) karşı tarafı oluşturduğunu belirtti.

Polis, zanlıların aralarında yaşanan tartışma sonucu ahşap sopa ve taşlarla birbirlerinin vücutlarına gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettiklerini belirtti. Polis memuru, olay sırasında sokak üzerinde bulunan A.A’ya ait aracın ön camı, ön kaput ve her iki yan kısımlarına ahşap sopa ve kürek ile vurularak hasara uğratıldığını kaydetti.

Polis, zanlıların 1 Ekim’de tutuklandığını, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.