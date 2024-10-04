Sevenleri kahroldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde dün sabahın ilk ışıklarında meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Zehra Kahraman olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza saat 05.00 sıralarında Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde, Salamis Otel Çemberi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kazada hayatını kaybeden Zehra Karaman ile Mahmut Yılmaz, bir eğlence mekanından çıkmalarının ardından, kendilerini alması için Kemal Dora’yı aradı. Eğlence mekanından Zehra Karaman ile Mahmut Yılmaz’ı GF 096 plakalı 2 kişilik aracına alan Dora, Salamis Otel Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce beton bariyerlere çarptı, ardından yolun solundan çıkarak takla attı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Zehra Karaman, olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Kemal Dora ile araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Mahmut Yılmaz yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahmut Yılmaz, beyin kanaması teşhisiyle Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Otopsi yapılacak

Karaman’ın özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi. Tuzla köyünde ikamet eden talihsiz kadının ailesi ve yakınları acı haber sonrası hastaneye koşarak gözyaşı döktü. Karaman’ın cenazesi otopsi maksatlı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.