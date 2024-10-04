Ömer KADİROĞLU

Girne Turizm Limanı’nda gerçekleştirilen 'Duman Operasyonu' kapsamında sigara kaçakçılığı yapan 4 kişi tutuklandı.

Girne ile Hatay arasında sigara kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 4 kişinin valizlerinde 77 bin 788 paket elektronik sigara ve 25 paket sigara ele geçirildi.

Limandaki operasyonda Alişan Pınar, Aydın Güven Pınar, Mazlum Çurka, Salih Pınar isimli şahıslar tutuklandı.

Hatay’dan geldiklerini ve ticaret yaparak para kazanmak istediklerini belirten zanlılardan bir tanesi “yasak olduğunu bilmezdik. Bilseydik bu suçu işlemezdik” dedi. Zanlıların ülkeye turist vizesiyle geldiklerini belirten yargıç, tümünü cezaevine gönderdi.

Bu arada Lefkoşa’da da suçla bağlantılı bir kişi tutuklandı.

Zanlılardan 4’ü Girne’de, biri Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Valizde ticaret

Girne’de mahkemeye çıkarılan Alişan Pınar, Aydın Güven Pınar, Mazlum Çurka ve Salih Pınar hakkındaki olgular aktarıldı. Polis, 2 Ekim 2024 tarihinde Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isteyen 4 zanlının valizlerinde 77 bin 788 paket elektronik sigara, 5 paket Winston ve 20 paket farklı marka sigara tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan elektronik sigaraların piyasa değerinin 577 bin 340 TL olduğunu ifade etti.

Zanlıların ‘İzinsiz ihracat’ suçundan tutuklandığını kaydeden polis, ülkeye 1 Ekim 2024 tarihinde turist vizesi ile giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını, ülkede bağlayıcı bir statüleri olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Evlerimiz yıkıldı, kalacak yerimiz yok

Mahkemede söz hakkı alan zanlılar, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan depremden dolayı evlerinin yıkıldığını, ailelerinin çadırda yaşam sürdüğünü ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledi. Marketlerde satıldığı için alıp götürebileceklerini düşündüklerini ifade eden zanlı Alişan Pınar, “Sadece satıp gelir elde etmek istedik, özür dileriz” dedi. Mahkeme yapılan beyanların ardından zanlıların davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Çavdar bir gün tutuklu kalacak

Meseleyle bağlantılı tutuklanan ve Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan Rahim Çavdar hakkında ise bir gün ek süre alındı.

Polis, 2 Ekim 2024 tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı’daki evinde yapıdan aramada iki valiz içerisinde 313 bin 300 TL değerinde 482 karton elektronik sigara bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde yurt dışında yaşayan damadının aracılığıyla Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek elektronik sigaraları iş yeri sahibinden aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, söz konusu iş yerine gidilerek incelenen kamera görüntülerinde zanlının 30 Eylül 2024 tarihinde kullanımda bulunan araçla giderek kolilerler halinde elektronik sigaraları indirdiğinin görüldüğünü belirtti.

Polis, zanlının 1 Ekim 2024 tarihinde ise sigar aldığının belirlendiğini ve beyanlarının doğru olmadığının görüldüğünü açıkladı.

Polis memuru, ayrıca kameralardan zanlı Çavdar’ın bıraktığı elektronik sigaraları almaya giden şahıslar tespit edildiğini açıkladı. Polis, söz konusu 4 şahsın Girne Limanında yakalandığına işaret etti.

Polis memuru, meselenin Girne ve Lefkoşa bağlantılı olup çok yönlü olarak devam ettiğini, elektronik sigaraların ülkeye Kanerler şirketi tarafından getirildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, ürünlerin gümrükten mi yoksa piyasadan mı alındığının araştırılması gerektiğini kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.





Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 09:51