Anne ve çocuklar yurtta bekleyecek

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yaptıktan sonra 4 çocukla birlikte Güvercinlik köyünde tespit edilen biri kadın 2’si erkek 3 Suriyeli yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Suriyeli Hafız El-Khaleef ve İmad El Yasin’in cezaevinde Afra Hasan Barakat ile 4 çocuğun öğrenci yurdundan kalmasına emir verdi.

Polis memuru, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da, henüz tespit edilemeyen bir yerde, Hafız El-Khaleef ,İmad El Yasin, Afra Hasan Barakat’ın beraberlerindeki 4 çocukla askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerini söyledi. Polis memuru, Suriye uyruklu şahısların aynı tarihte Güvercinlik köyü içerisinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, Hafız El-Khaleef ve İmad El Yasin’in bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Afra Hasan Barakat ile 4 çocuğun Yıldız Öğrenci Yurdunda tutuklu beklemesine emir verdi.

