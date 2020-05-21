Kundakçı Osman bir gün tutuklu kalacak

Tepebaşı-Akdeniz arasındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan Yusuf Sadrazam’ın tutukluğu devam ederken, geçtiğimiz pazar günü Serdarlı’da meydana gelen iki yangınla ilgili olarak bölge sakini Osman Billuroğlu Gazi Mağusa Kaza mahkemesi’ne çıkarıldı.

Billuroğlu’nun, polise verdiği ifadesinde suçunu kabul ettiği; ancak çok ilginç bir savunma yaptığı belirtildi. Evli ve bir çocuk babası Osman Billuroğlu’nun ifadesinde köyden birilerinin köpeklerini zehirlediğini söyleyerek “Öfkelendiğim için ekinleri yaktım” dediği iddia edildi.

Mahkeme soruşturma amaçlı billiroğlu2nun bir gün tutuklu kalmasını emretti