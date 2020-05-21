“Pile halkı sürekli kandırılıyor”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, normalleşme ile kafe ve restorantlar dahil açılım sağlandığını, açılmaması gereken mekanların bile sesini yükselterek açılımı elde ettiğini söyledi.

Devam eden normalleşme süreci ile birlikte Pile halkının da haklı taleplerinin gündeme geldiğini anlatan Ataoğlu, bu talepler neticesinde, 7 Mayıs’ta Başbakan Yardımcısı Özersay’ın, Pile halkının Kuzey’e geçişleri ile ilgili formülün oluşturulduğunu ve ilk Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini ifade ettiğini hatırlattı.

Özersay’ın kendisinin açıkladığı formülü Bakanlar Kurulu'na kabul ettiremediğini ve konunun takibatını terk ettiğini iddia eden Ataoğlu, KKTC’nin bir parçası olan Pile halkının işi, gücü, ekmeği ve para kazanması ile ilgili sorunlarının çözümünün unutulduğunu ve unutturulmaya çalışıldığını savundu.

Ataoğlu, “DP olarak, anayasal eşitlik çerçevesinde, vatandaşlar arasında ayrım gözetilemeyeceği hususunu tekrar hatırlatmak isteriz. Bu çerçevede, hükümetin vatandaşlar arasında ayırımcılıktan vazgeçerek, derhal ve ivedi olarak Pile’ye yönelik bir çözüm üretmesi konusunda ısrarlıyız” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 11:18