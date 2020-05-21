Otelciler radikal karar istedi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek turizm sektörünün sıkıntıları ve yeni açılım sürecinde atılması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Bakanlık açıklamasına göre, şu an gelirlerinin olmadığını ortaya koyan sektör temsilcileri, radikal kararlar alınmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ziyarette yaptığı konuşmada, turizm sektöründe işletmelerin yeniden açılma konusunda tercihe bağlı bırakıldığını belirtirken, ciddi bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Çağıner birçok işletmenin işten çalışan çıkarma noktasına geldiğini de belirterek, öncelikle çalışan ile ilgili prosedürlerin netleşmesi gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu: “Özel sektörün olmadığı yerde devlet de olamaz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da turizm sektörü için ellerinden gelen her katkıyı sonuna kadar yapacaklarını kaydetti. Sucuoğlu “Pratikte gördük ki özel sektörün olmadığı yerde devlet de olamaz” dedi.