Okula gitmeden diploma aldı

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen ‘mali ve akademik’ soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Üniversiteden sahte diploma aldığı belirtilen Türk Hava Yolları eski çalışanı Bengü Gazitepe ile geçtiğimiz Perşembe günü tutuklanan Türk Hava Yolları çalışanı uçak teknikeri Volkan Köylübay ve eşi Neslihan Köylübay dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Köylübay çiftinin teminata bağlanmasını talep ederken, Gazitepe hakkında 3 gün ek süre istedi.

Polis, Köylübat çiftinin üniversiteden aldığı sahte diplomaların asıllarını bulamadıklarını ancak Eğitim Bakanlığı ile TC Elçiliğine sundukları fotokopilerinin bulunduğunu açıkladı.

Diplomanın aslını almadığını öne sürdü

Mali Şubede görevli polis, Volkan Köylübay’ın KSTÜ’nün psikoloji bölümüne gerçek kaydının 5 Haziran 2023’te yapılmasına rağmen 15 Ekim 2019’da yapılmış gibi gösterildiğini ifade etti.

Polis, 5 Haziran 20223 tarihinde zanlı adına sisteme 19 ders girildiğini ve toplam 61 ders almış gibi gösterilerek aynı gün mezun edildiğini açıkladı.

Polis, Volkan Köylübay’dan izahat istendiğini, Ağız ve Diş Sağlığı Fakültesi’ne yazıldığını, psikoloji bölümünde ise okumadığını söylediğini dile getirdi.

Polis, zanlının diplomasının resminin üniversite yetkilisi tarafından mesaj olarak gönderildiğini, söz konusu fotoğrafı çalıştığı iş yerinin sistemine kaydettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının fotoğraf olarak gönderilen diplomanın üzerindeki bilgileri okumadığını, diplomanın aslını ise hiç almadığını öne sürdüğünü açıkladı.

Yüksek lisansa da kayıt oldu

Polis, zanlının derslere hiç gitmediğini, öğretmenlerden aldığı ödevleri yaptığını söylediğini de aktardı. Öğretmenlerle konuştuklarını kaydeden polis, zanlıyı tanımadıklarını ve derslerde görmediklerini söylediklerini ifade etti. Polis, zanlının diplomasının Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. Elçiliğine sunulan ve fotokopisinin bulunduğunu ancak aslının bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca aynı üniversitede yüksek lisans için işletme bölümüne kaydını yaptırdığını da belirtti.

Polis, zanlının çalıştığı Türk Hava Yollarına sunduğu diplomanın fotokopisiyle 3 bin 257 TL maaş artışı aldığını belirtti.

Bir günde diploma

Polis, Neslihan Köylübay’ın ise KSTÜ’nün Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans bölümüne kaydının 25 Mayıs 2023’te yapılmış olmasına rağmen 30 Eylül 2021’de yapılmış gibi gösterildiğini ve 19 Haziran 2023’te 39 ders girişi yapılarak aynı gün mezun edildiğini ifade etti.

Polis, Neslihan Köylübay’ın KSTÜ’den verilen diplomayı henüz almaya gitmediğini söylediğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde 2-3 derse girdiğini ve okula devam etmediğini anlattığını açıkladı. Polis, öğretmenlerle konuştuklarını, zanlıyı tanımadıklarını ve derslerde görmediklerini söylediklerini ifade etti. Polis, zanlının Eğitim Bakanlığına sunduğu diploma fotokopisinin bulunarak emare alındığını belirtti.

Nakit teminat toplam 300 bin TL

Polis, zanlının eşinin kredi kartıyla okula 20 bin TL ödeme yaptığını da tespit ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların kişi başı 150 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Gazitepe 3 gün tutuklu kalacak

Köylübay çiftinin ardından Bengü Gazitepe ek süre talebiyle duruşmaya çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 30 Eylül 2029 tarihinde okula kayıt yaptırmış gibi gösterildiğini ancak sistemden yapılan araştırmada 5 Haziran 2023’te girişinin yapıldığını, 19 Haziran 2023 tarihinde 4 yıllık psikoloji fakültesinden mezun edilerek, diploma verildiğini söyledi.

Polis, zanlının 28 Ağustos 2023 tarihinde aldığı diplomayı T.C. Elçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığına vererek, onay aldığını belirtti.

Zanlının söz konusu tarihte Türk Hava Yollarında aktif çalışan olduğunu kaydeden polis, aldığı diplomayı işyerine sunup sunmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024, 09:47