Baldıza da bıçak çekti

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Lefkoşa’da ilginç bir olay yaşandı. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarının arttığı bu günlerde Hüseyin Yıldırım, denize gittiği için eşi ile baldızına kabusu yaşattı.

Bayram tatilinde denize giden eşine önce soda şişesi fırlatan, ardından boğazını sıkıp, kafasını duvara vuran zanlı, bıçakla da eşinin üzerine yürüdü ve öldürmekle tehdit etti.

Eşinin kolunda 7 santim kesi oluşmasına neden olan zanlı hızını alamayıp, baldızına da saldırdı. Baldızının üzerine de bıçakla yürüyen ve öldürmekle tehdit eden zanlı şikayet üzerine gözaltına alındı.

Zanlı dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarılarak, hakkında tutukluluk 3 gün emri alındı.

Önce eşini darp etti

Duruşmada iddialar aktarılarak, zanlı hakkında tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yürüyen polis memuru, olayın 28 Haziran 2023 tarihinde saat 20.30 sıralarında Hüseyin Yıldırım’ın, Gönyeli'de bulunan ikametgahı içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının ‘gitme’ dediği halde denize gittiği için eşi F.Y. ile kavga ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının eşinin oturduğu yere doğru soda şişesini savurarak, kırılan cam parçalarının üzerine düşmesine neden olduğunu ifade etti.

Polis, zanlının daha eşinin boğazını sıkarak, karnına tekme attığını, kafasını duvara vurduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının darp esnasında yere düşen eşinin kafasını beton zemine vurduğunu, karnına, kafasına ve koluna tekme atarak, ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis zanlının ayrıca eşine 'Seni öldüreceğim ancak bu şekilde bitecek, beni dinlemiyorsun' diyerek şiddet tehditlinde bulunduktan sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile sol koluna vurarak 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Sonra baldızına bıçak çekti

Polis, zanlının eşini denize götürdüğü gerekçesiyle baldızı G.Ç.’nin boğazını sıkarak, darp ettikten sonra elindeki bıçakla üzerine yürüdüğünü 'seni öldüreceğim, sen benim yuvamı yıktın' diyerek şiddet tehditlinde bulunduktan sonra, sol el yüzük parmağında 4 santim kesi, çenesinde 3 santim çizik oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının gözaltına alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, F.Y. ile G.Ç.’nin doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini, olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talp etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı, “kasti bir şey yapmadım, yapmak isteseydim şişeyi duvara değil üzerine atar orada yapacağımı yapardım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

