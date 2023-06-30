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Bir ‘sigara’ başını yaktı

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde şüpheli görülen Borji’nin üzerinde uyuşturucu bulundu

Bir ‘sigara’ başını yaktı
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Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinde şüpheli hareketler sergileyen Pouya Borji, polis tarafından durdurularak, üzeri arandı. Yapılan aramada içerisinde uyuşturucu bulunan sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. 
Polis, 28 Haziran 2023 tarihinde saat 23.50 sıralarında Salahattin Sonat Sokak’ta şüpheli görülen zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis,  yapılan aramada içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olan ucu yanık sarma sigara bulanarak emare olarak alındığını belirtti
Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, emare alınan sigaranın tahlile gönderileceğini bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.  

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