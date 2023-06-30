Manzara şok etti

Akdeniz’de 4 kampçı carettaların koruma yuvası üzerinde ateş yaktı. Ateş yakılmasına tepki gösteren bağaları Koruma Derneği, "30 yıldır hiç gözlerimizle görmediğimiz şey başımıza geldi. Manzara karşısında şok olduk" açıklamasında bulundu. Akdeniz’de caretta sahiline kamp yapmaya giden 24 ve 25 yaşlarındaki dört kişi caretta kaplumbağalarının koruma yuvası üzerinde ateş yaktı. Dört kampçı hakkında “izinsiz ateş yakma suçu” ile ilgili olarak yasal işlem de başlatıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre, önceki gün saat 3.30 sıralarında, Akdeniz’de bulunan caretta sahilinin güney kısmına kamp yapmaya giden M.T.(E-24), F.C.(E-24), P.S.C.(K-25) ve N.Y.’nin (K-25), caretta kaplumbağalarının koruma yuvası üzerinde izinsiz olarak ateş yaktıkları tespit edildi. Çevre Koruma Dairesi tarafından söz konu şahıslara para cezası kesilirken, izinsiz ateş yakma suçuyla ilgili olarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Manzara karşısında şok olduk

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) caretta kaplumbağaların koruma yuvası üzerinde ateş yakılmasına tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, “30 yıldır hiç gözlerimizle görmediğimiz şey başımıza geldi. Gece konaklanması yasak olan kaplumbağa üreme sahilinde kamp yapan kişiler, kafeslerle koruma altına alınmış, uyarı levhaları ile herkesin görebileceği şekilde işaretlenmiş kaplumbağa yuvasının üzerinde ateş yaktı. Sabah erkenden sahildeki yuvaları korumak amacıyla sahile inen ekibimiz manzara karşısında şok oldu” denildi. Açıklamada, “Olayın şokunu atlattığımız anda polise ihbarda bulunmak üzere ifade verdik ve Çevre Koruma Dairesi ile irtibata geçtik polis ifadelerimizi aldıktan sonra kanıt toplamak üzere olay yerini ziyaret ettik. Alana müdahale edilmemesi amacı ile nöbet tutmak üzere bekleyen ekibimiz ile birlikte durum değerlendirmesi yaptılar her iki kurum tarafından da cezalar kesildi” ifadeleri kullanıldı. Duyarlılık gösteren ve hızlı davranan Çamlıbel Polis Karakoluna ve Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ile ekibine teşekkür edildi. Açıklamada, “Tüm halkımızı ulusal amblemimiz olan deniz kaplumbağalarımızı korumak üzere konulan kurallara uymaya davet ederiz. Lütfen kaplumbağa sahillerindeki uyarı levhalarına uyalım” açıklaması yapıldı.

