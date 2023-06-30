Liste başı uyuşturucu 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin adli yıl kapanış oturumunda suçlarla ilgili olarak ortaya konan rakamların endişe verici olduğu görüldü. Son 10 ayda sadece başkent Lefkoşa’da çeşitli suçlardan dolayı 923 kişinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca 647’si ağır, 515’si basit suçlardan toplam bin 162 dava dosyası hazırlandığı açıklandı.

Bir önceki adli yıla göre; ağır suçlarda yüzde 9.27, basit suçlarda ise yüzde 9.12 oranında artış olduğu kaydedildi. Trafik haricindeki suçlarda ilk sırayı uyuşturucunun aldığı ve bunun tehlikeli boyutlara ulaştığı dikkat çekti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2022-2023 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi. Kapanışta Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz mahkemeye adli yılla ilgili bilgiler verdi.

İldeniz, 16 Eylül- 26 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 262 davanın sonuçlandığının, 96 dosyanın ise yeni adli yıla aktarıldığını söyledi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde ise 313 davanın ön duruşma aşamasında olduğu belirtildi.

İkinci sırada hırsızlık var

Sonuçlanan 262 davanın suçlara göre dağılımı da açıklandı. Sıralamaya göre en çok işlenen suç uyuşturucu oldu. Sonuçlanan 262 davanın suçlara göre dağılımı şöyle;

1. Uyuşturucu suçları: 65 dava

2. Bina açma: 26 dava

3. Müstahdem tarafından sirkat:22 dava

4. Sahte banknot tasarrufu: 17 dava

5. Sahte resmi belge düzenleme: 15 dava

6. Ateşli silah tasarrufu: 7 dava

7. Cinsel suçlar: 7 dava

8. Ölümlü trafik kazası: 6 dava

9. İnsan kaçakçılığı: 5 dava

10. Ağır yaralama: 4 dava

11. Ağır suç işlemek için gizli ittifak: 4 dava

12. Adam öldürmeye teşebbüs: 1 dava

Suçlarda artış oldu, 10 ayda 923 kişi tutuklandı

Başmüfettiş Osman Kayabaş, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 16 Eylül 2022 tarihinden 26 Haziran 2023 tarihine kadar çeşitli suçlardan dolayı 923 kişinin tutuklandığını açıkladı. Kayabaş, ayrıca 647 adet Cürüm (Ağır suç) Dosyası tanzim edildiğini söyledi. Kayabaş, bu dosyaların 472’sinin mahkemeye sevk edilirken 175’inin soruşturmasının sürdüğünü açıkladı. Kayabaş, “Geçen yıla göre cürüm dosyalarında yüzde 9.27 artış olmuştur” dedi.

Yine aynı tarihler arasında 515 adet Kabahat (Basit suçlar) Dosyası tanzim edildiğini kaydeden Kayabaş, 468’inin mahkemeye sevk edildiğini, 47’siyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Kayabaş, kabahat dosyalarında yüzde 9.12 artış olduğunu dile getirdi. Kapanışta konuşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, uyuşturucu suçlarında ciddi artış olduğunu belirtti.

Başkan, uyuşturucu maddelerin büyük bir bölümünün Ercan Havalimanından ülkeye sokulmaya çalışıldığını belirtti.

Başkan, “Bu kapsamda açılması planlanan yeni havalimanın daha sıkı denetim imkana sahip olmasını ümit ederiz” dedi.

“Yabancı öğrenciler suça karışıyor”

Ağır ceza mahkemesi başkanı, üniversite okumak için ülkeye gelen ciddi oranda suça karıştıklarını vurguladı. Başkan şunları ifade etti:

“Önümüzdeki davalarda bir takım dil okullarının derslere katılmadığı halde yabancı uyruklu öğrencilere kayıt yaparak ülkemizde yasal statü kazandırmaya çalıştığını müşahede ettik. Bu girişimler mahkemenin müdahalesi ile önlenmiş olsa da Eğitim Bakanlığına bu tip kuruluşları daha sık denetlemesi gerekecektir.”

“Çocuğa istismar önlenmeli”

Çocuk istismarı suçlarının da tehlikeli boyuta geldiğini ifade eden Başkan, şöyle devam etti:

“Bu ülkede artık bir çocuk istismarını sorunu olduğu kabul etmemiz gerekir. Bu tip suçların önlenmesinde yasa koyucunun belirlediği 6 yıllık ceza haddinin bariz şekilde yetersizliği de açıktır. Acıdır ki, çocuklara karşı yapılan bu tip saldırıların genelde en yakınlarından geldiği ve çocukların güven duyguları sebebi le bu durumun farkına dahi varmadıkları ortada iken, bunun önlenmesinde okullarda yürütülecek farkındalık eğitimlerinin ciddi katkısı olacağına inanmaktayız.”

“Trafikte uyuşturucu denetimi yapılmalı”

Trafikte alkolün yanı sıra uyuşturucu denetimi yapılması gerektiğini de belirten ağır ceza mahkemesi başkanı, şunları söyledi:

“Son zamanlarda sürücülerin alkol yanında uyuşturucu madde tesiri altında da araç kullanarak kaza yaptıklarını da gözlemlemekteyiz. Bu durum yollarda alkol denetimi yanında uyuşturucu denetimlerinin yapılması için yasal değişikliklerin yapılması gerekliliğini de gündeme getirmektedir. Yine ehliyet müfettişi ve sürücü okulunda meydana gelen sahtecilik suçları da dikkate alındığında kazaların önlenmesinde birçok paydaşın kusuru olduğu anlaşılmaktadır.”

“Kara para sirkülasyonu var”

Kuzey Kıbrıs’ta kara para faaliyetlerinin de yürütüldüğünü belirten başkan, şunları kaydetti:

“Ülkeye gayrimenkul alımı için yüklü miktarda para girişi yapıldığını görüyoruz ancak para girişinden sonra gayrimenkul alımı yapılıp yapılmadığı veya hazırlanan sözleşmelerin devirden önce taraflarca iptal edilip edilmediğinin yetkili makamlarca kontrol edilmediği gerçeği ışığında ülkemizde riskli bir para sirkülasyonu olduğuna da dikkat çekmek isteriz. Keza mahkememizin bu yıl sonuçlandırdığı davalarda kara para ürünü olduğunu tespit ettiğimiz 12 apartman dairesi devletin tasarrufuna geçirilmiştir.”