Çocuklar Lunapark ’ta eğlendi

Bayramların vazgeçilmez eğlence yelerinden biri olan ancak pandemi nedeniyle son 2 yıldır kurulamayan Lunapark dün erken saatlerde dolmaya başladı. Bayramın ilk gününde akşamüzeri açılması planlanan Lunapark talep üzerine erken faaliyete geçti. Lefkoşa Fuar Alanı’nda kurulan bayram yerine aileleriyle birlikte giden çocuklar çarpışan arabalara, dönme dolaplara bindi, stantlarda satılan güzel yiyeceklerden tattı. Gün boyu eğlenen çocuklar 2 yılın özlemini giderdi.

