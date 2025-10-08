Çoğunluğu gıda

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, Eylül ayında okul kantinleri dahil 35 iş yerini denetleyerek, 8 işletmeye uyarı verdi.

İzinsiz seyyar satıcılık yapan bir kişiye ise ceza yazıldı. Denetimlerde tarihi geçmiş ve sakıncalı 120’si gıda toplam 130 kalem ürün tespit edilerek, tümü imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Eylül ayında yapılan denetimlerde, ayrıca 8 iş yerine iş yeri ruhsatı, sağlık karnesi eksikliği nedeniyle cezai işlem uyarısı yapıldı.

Sağlık Şubesi, Eylül ayında 4 market, 5 okul kantini, 4 cafe/restoran, 2 kuaför, 2 balıkçı, bir ecza deposu, 4 temizlik ürünleri deposu, 6 gıda imalathanesi/deposu, bir tartı kalibrasyon kontrolü, 2 konfeksiyon, 4 tütün ve içki ürünleri deposunu denetledi.

Denetimlerde, 45 adet gıda ürünü, 75 kilo gıda katkı maddesi, 10 adet temizlik ürünü müsadere edildi.