50 yaşında veda etti

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında Mehmet Özdemir (50) yaşamını yitirdi. Kaza, Özdemir’in park halindeki iki araca çarpması sonucu gerçekleşti. Ağır yaralanan Özdemir’in hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; 7 Ekim saat 00.30 sıralarında Osman Ali Sokak üzerinde meydana geldi.

Mehmet Özdemir yönetimindeki RY 820 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Şaşa isimli iş yeri önlerine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ kısmında park halinde bulunan VZ 092 plakalı araca çarptı.

Savrulan araç, ilerlemeye devam ederek yine yolun sağında park halinde bulunan PC 780 plakalı araca çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, Özdemir’in otopsinin yapıldığını, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığını belirtti. Polis, Özdemir’in ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceğini açıkladı.

