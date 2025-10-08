Derhal önlem alınmalı

Ömer KADİROĞLU

TIR’lara gizlenip limanlardan ülkeye gizlice giren şahısların ardından Ercan Havalimanı’nda da kaçak girişlerin yaşanması vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olayı anımsatarak, Afgan uyruklu 52 kişinin Ercan’dan ülkeye kayıtsız giriş yaptığını belirterek, bunun endişe verici olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, güvenlik zafiyetine dikkat çekerek, ülkedeki kurumlara duyulan güvenin azaldığını ifade etti. Vatandaşlar, denetimsizlik ve başıboşluk nedeniyle ülkenin bu noktaya geldiğini vurguladı. Bazı vatandaşlar yetkililerin derhal önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Hüseyin Gonde

“Girne ve Gazimağusa limanlarından sonra ülkeye Ercan’dan da kaçak insan girişi oldu. Bizim ülkede her yer kaçak, her yerden kaçak insan giriyor. Hisar üstü mü istersiniz, limandan mı istersiniz uçaktan mı? Her yerden ülkeye kaçak insan giriyor. Bu durumun tek açıklaması orada gümrükçünün para yemesidir. Ülkede maalesef güven duyacağımız herhangi bir kurum kalmadı.”

Mustafa Tabur

“Deniz limanlarından sonra şimdi de havalimanından kaçak insanların adaya sokulması endişe vericidir. Bu ülke kaçakların yerine döndü. Ülkede bir tek polise güveniyorum, bunun dışında güveneceğimiz bir yer kalmadı. Ülkenin bu hale gelmesinin nedeni sorumsuz yöneticilerdir.”

Bülent Çiftçi

“Ercan Havalimanı’ndan ülkeye kaçak 52 kişinin sokulması tamamen denetimsizliktir ve kimse ilgilenmediği için her yerde sorun yaşanıyor. Ülkede güven duyacağımız hiçbir yer kalmadı ve bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni başıboşluktur. Ülkenin ilerisini pek parlak göremiyoruz.”

İlkay Gürkut

“Ercan Havalimanı’ndan ülkeye kaçak insanın girmesi endişe vericidir. Bu tür olaylar bu ülkede çok yaşanmaya başladı. Ülkede güven duyduğumuz sadece asker kaldı. Bunun dışında kimseye güvenmiyorum. Ülkenin bu hale gelmesinin nedeni küçük bir ülke oluşu ve başıboş bırakılmasından kaynaklanıyor.”

Çağdaş Bar

“Ercan Havalimanı’ndan 52 Afgan vatandaşının ülkeye kaçak olarak girmesi endişe vericidir. Bizim hudutlarımız şu an için maalesef ki yeteri kadar güvende değil. Bu ülkede güven duyduğum mahkemeler ve yargı dışında pek bir kurum kalmadı. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni kötü yönetimdir. Günü kurtarmak ve insanların bireysel çıkarları için seçtiği insanlar bu noktaya getirdi.”

Abdullah Tuğbay

“Ercan’dan 52 kişinin bu ülkeye kaçak sokulmasından hoşnut değiliz. Bu bize endişe veriyor ve güvensizlik yaratıyor. Ne olduğu belli olmayan 52 kişi bu ülkeye giriyorsa elbette endişe yaşıyoruz. Bu ülkede emniyet güçlerine güven duymak zorundayız.”

Sevcan Tabur

“Ülkeye kaçak girişler bizleri endişelendiriyor ve güven sorunumuz artıyor. Bu ülkede hiçbir şey doğru değil ve artık ülkede güven duyacağımız pek bir kurum yoktur. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni yanlış yönetimlerdir. Böyle giderse çok daha kötü günler yaşanacaktır.”

Mehmet Atıcı

“Ülkeye kaçak yollardan insanların girmesi kesinlikle endişe verici bir durumdur. Bizim yaşantımızı olumsuz yönde etkiliyor. Ülkede güven duyduğum herhangi bir kurum kalmadı. Bu tür olayların yaşanması nedeniyle güvenimizi kaybediyoruz. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni başıboşluktur.”

Mehmet Emin Özveli

“Deniz limanlarından sonra Ercan’dan 52 kişi ülkeye kaçak olarak girdi ve bununla ilgili tedbir alınması lazım. Kaçak insanlar bu ülke için sorun yaratıyor ve endişe vericidir. Ülkede polis, asker ve devletin kurumlarına güveniyorum. Ülkemiz çok kötü bir halde değildir. Bazı tedbirler gereklidir evet ama çok da kötü bir durumda değiliz. Avrupa’ya da kaçaklar giriyor. Devlet yetkilileri ülkemiz adına bir önlem almalıdır.”