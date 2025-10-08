Zamansız vedası herkesi üzdü

Tepebaşı sakinlerinden, eski futbolcu Ayhan Çakır ve eşi Filiz Çakır’ın 15 yaşındaki kızları Laden Çakır hayatını kaybetti. Çakır’ın zamansız vefatı bölgede derin üzüntü yarattı.

Genç yaşta yaşamını yitiren Laden Çakır’ın cenazesi, bugün günü öğle namazına müteakip defnedilecek. Ailesi, yakınları ve sevenleri, Tepebaşı’nda düzenlenecek cenaze töreniyle Çakır’ı son yolculuğuna uğurlayacak.

Laden Çakır’ın vefatı üzerine Tepebaşı Spor Kulübü ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) birer taziye mesajı yayımlayarak, Çakır ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Tepebaşı Spor Kulübü açıklamasında, “Eski futbolcularımızdan Ayhan ve Filiz Çakır ailesinin biricik kızı Laden Çakır’ın zamansız vefat haberi köyümüzü ve camiamızı derinden üzmüştür. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verildi.