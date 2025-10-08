Merit’ten hayvan barınağına anlamlı katkı

Mine Gürses başkanlığındaki Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörlüğü ekibi Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret edip oradaki çalışmaları incelerken, barınağa da 750 kilo mama bağışında bulundu.



Barınaktaki hayvanların bakımı ve eğitimiyle çok ilgilenildiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile gitiren Mine Gürses,” barınakta sahiplenmeyi bekleyen bekleyen dostlarımıza sahip çıkalım” çağrısında bulundu.



Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, “bu barınaktaki Haycanlarımız çok şanslı. Terte-miz bir barınakta ve uzman kişiler tarafından bakılıyorlar. Girne Belediyesi ve ekibini kutluyoruz” dedi.



