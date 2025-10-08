Kayıtları değiştirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir şirkette bayi sorumlusu olarak görev yapan G.A.’nın, çalıştığı iş yerine ait satış işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve sahte iade makbuzu düzenleyerek zimmetine para geçirdiği iddia edildi. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılırken, müşterilerden tahsil ettiği toplam bin 883 ABD Doları nakit parayı çaldığı ve satışla ilgili düzenlediği faturayı da sitemden iptal ederek, yeniden sahte bir fatura düzenleyip şirket muhasebesine sunmak suretiyle tedavüle sürdüğü belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ekrem Yılmaz; 2 Ekim 2025 tarihinde şirket yöneticilerinden birinin Gazimağusa Adli Şubeye başvurarak yaptığı şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, yapılan incelemelerde zanlı G.A.’nın bir müşteriye bin 884 dolar karşılığında el aleti sattığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, ancak Eylül ayı içerisinde söz konusu ürünün müşteride bulunmasına rağmen, zanlının satış kaydını geri almış gibi göstermek amacıyla sahte bir iade makbuzu düzenlediği ve bu sahte belge aracılığıyla bin 884 doları zimmetine geçirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru Yılmaz, yürütülen soruşturma kapsamında gerekli ifadelerin alındığını, emarelerin toplandığını ve zanlının artık tahkikata etki edebilecek durumda olmadığını ifade etti. Polis memuru, aktardığı olgular ışığında zanlının uygun teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme; sunulan olguları değerlendirerek zanlının davaları görülünceye kadar tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Karara göre; G.A.’nın 45 bin TL nakdi teminat yatırması, ayrıca KKTC vatandaşı iki kefilin 700’er bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şart koşuldu.