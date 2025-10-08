Binlerce kişiyi zehirledi

Suna ERDEN

Çalışıp, para kazanmak amacıyla adaya gelen Ömer Alpay, kısa sürede büyük çaplı uyuşturucu işine girerek yüklü miktarda para kazanmaya başladı.

Hayalinde zengin olmak vardı ve bu amaçla 3 aylık süre içinde güneyden getirdiği 10 kiloyu aşkın hintkeneviri ve 2 kiloya yakın da kokain satışı yaptı.

Doğancı’da gerçekleştirilen baskın sonucunda 3 yıl önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Alpay’la ilgili karar nihayet dün verildi.

Kararı açıklayan mahkeme; 26 yaşındaki gencin, uyuşturucu ticareti yaparak yüklü miktarda kazanç elde ettiğine, ancak binlerce insanı zehirlediğine dikkat çekti. Mahkeme kararında ayrıca uyuşturucu miktarının fazla olması ve kokainin en tehlikeli türlerden biri sayılması nedeniyle suçun vahametinin yüksek olduğu ifade edildi.

Güneydeki Rus aracı oldu

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 3 ayda yüklü miktarda uyuşturucu ithal ederek, ülkede dağıtı-mını yapan Ömer Alpay, hakkındaki karar dün açıklandı.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklanan kararda, sanığın 2022 yılı Ağustos ile Ekim ayları arasında Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve kimliği tespit edilemeyen Rus bir şahıs aracılı-ğıyla 10 kilo 248 gram hintkeneviri ile bir kilo 920 gram kokaini ülkeye ithal ettiği belirtildi. Yargıç, sanığın bu uyuşturucuları aldıktan sonra tasarrufuna geçirip, ülkede çeşitli konumlara bırakarak dağıtımını yaptığını kaydetti.

Planlı ve organize

Kararı okuyan yargıç, sanığın yakalandığı 26 Ekim 2022 tarihine kadar planlı ve organize bir şekilde hareket ettiğini, haftalık olarak uyuşturucu ithal edip dağıttığını belirtti. Yargıç, “Sanık, yakalandığı güne kadar birçok kişinin zehirlenmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

Ceza Yasası uyarınca kokain ithal suçunun 20 yıl, alma suçunun 18 yıl, hintkeneviri ithal suçu-nun ise 15 yıl hapis cezası gerektirdiğini hatırlatan yargıç, sanığın işlediği suçların toplumu ve özellikle gençleri tehdit eden nitelikte olduğunu vurguladı. Uyuşturucu miktarının fazla olması ve kokainin en tehlikeli türlerden biri sayılması nedeniyle suçun vahametinin yüksek olduğunu ifade eden yargıç, sanığın ülkeye çalışmak amacıyla geldiğini ancak bunun yerine uyuşturucu ticareti yaparak birçok kişiyi zehirlediğini belirtti.

Ciddi kazanç elde etti

Yargıç, sanığın uyuşturucu satışından ciddi kazanç elde ettiğinin hem emarelerden hem de be-yanlarından anlaşıldığını kaydetti.

Sanığın, 26 Ekim 2022 tarihinde Doğancı’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekip-lerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı, soruşturmanın ardından cezaevine gönderilerek yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunduğunu kaydeden yargıç, tüm olguların değerlendirilmesi sonu-cunda sanığın yargılandığı tüm suçlardan suçlu bulunduğunu belirtti.

Yargıç, suçun vahameti, işleniş şekli, miktar, sanığın 26 yaşında ve sabıkasız oluşu dikkate alına-rak 15 yıl hapis cezası verilmesine karar verildiğini açıkladı.

