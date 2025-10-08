‘Güveni kötüye kullandı’

İlk etapta bir şahsın düşürdüğü banka kartıyla 2 bin 780 liralık alışveriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, daha sonra çalıştığı iş yerine ait 428 bin bin lirayı cebe indirdiği ortaya çıkan Kemal Askeri’nin davası sonuçlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 15-19 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa’da, M.D.'nin YDÜ içerisindeki petrol istasyonunda düşürmüş olduğu banka kartını çaldığı, çeşitli yerlerde temassız işlem ile toplam 2 bin 780 TL çekiliş̧ yaptığı anımsatıldı.

Sanığın, 21 Şubat tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığı, yapılan soruşturmada iş yerine ait çok sayıda alkollü içkiyi satıp, parasını şirketin hesabına yatırmadığının tespit edildiği belirtildi.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklanan kararda, sanığın işlemiş olduğu müstahdem tarafından sirkat suçunun Ceza Yasası kapsamında 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen ciddi bir suç olduğu belirtildi.

Yargıç, sanığın suçlarının tür itibarıyla son dönemde sıkça görülen vakalar arasında yer aldığını, bu nedenle kamu yararının korunması ve caydırıcılığın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hırsızlık suçları yaygınlaşıyor

Mahkeme; sanığın 29 Nisan 2024 ile 20 Şubat 2025 tarihleri arasında çalıştığı işyerinde mükerrer şekilde müstahdem tarafından sirkat suçunu işleyerek toplamda 428 bin 302 TL tutarında parayı zimmetine geçirdiğini açıkladı. Yargıç, sanığın Lefkoşa’da işlemiş olduğu sirkat suçundan dolayı Adli Şube tarafından tutuklandığını, aracında bulunan makbuzların incelenmesi üzerine işlediği diğer suçların da ortaya çıktığını söyledi.

Yargıç, sanığın işyerinde kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak suç işlemesinin, işveren-çalışan ilişkilerinde güven duygusunu zedelediğini ifade etti. Müstahdem tarafından sirkat suçlarının son dönemde artış gösterdiğine dikkat çeken yargıç, bu tür suçların yaygınlaşmasının önüne geçilmesinin kamu menfaati açısından zaruri olduğunu kaydetti.

Yargıç, sanığın sabıkasız oluşunu, iki çocuğunun bulunmasını, polise yardımcı olmasını ve suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, suçun niteliği ve meblağın yüksekliği dikkate alınarak sanığın 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.

